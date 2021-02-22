Жан Беленюк по запаху пахв визначає людей, що перехворіли на COVID-19

Народний депутат український боксер Жан Беленюк виявив у себе нову суперздібність, яка проявилася після коронавірусу. Він стверджує, що може виявити COVID-19 в іншої людини за запахом.

Про це Жан Беленюк написав на своїй сторінці в Facebook.

"Виявив у себе здатність визначати людей, що перенесли COVID-19 по запаху їх тіла. Спочатку у себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся ж контактним видом спорту, з рясним потовиділенням в процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на ковід, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник", - заявив Жан Беленюк.

Він запитав у своїх передплатників, чи помічали вони схожі ознаки та повідомив, що готовий навіть відправитися на шоу талантів.

"Друзі, може в когось теж такі вміння з'явилися? Тому як, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має таланти", - додав нардеп.

Скріншот

Як відреагували в мережі

Публікація Беленюка викликала неоднозначну реакцію в соціальній мережі, і українці почали критикувати нардепа. Хоча знайшлися й ті, хто визнав - проблеми з нюхом після хвороби присутні.

Ну так, нюхати чужі пахви – це суперздібність. Чим би ще займалися народні депутати України...

Є таке, але не часник. А більше якась хімоза.

Запах людини дійсно змінюється в залежності від перенесених і поточних захворювань.

Так, це суперздібність. Не втратьте її, розвивайте. Я сам не хворів, але чув, що кал теж по-різному смердить у тих, хто перехворів. Розповісте, чи це так. Дякую.

Головне, щоб спаринг-партнер розрізняв запахи.

Як до вас записатися на прийом? Які розцінки на понюхати?

А можна детальніше? Хочу зробити самотест, а там може і бізнес налагоджу.

Одне заспокоює – тепер хоч вампіри нам не страшні.

Ну нарешті прорив в діагностиці.

Беленюк не жартує?

А ось учені говорять, що спотворення запахів у тих, хто переніс коронавірус – не міф. Британський фахівець цієї посади Кумар заявив, що деякі пацієнти скаржаться на огидний запах риби, сірки або солодкуватий неприємний запах.

За словами вченого, такий прояв хвороби може бути достатньо довгостроковим наслідком. Це явище називається паросмія і найчастіше зустрічається у молодих людей і медпрацівників, які перенесли COVID-19.

Професор вважає, що поява такої симптоматики може бути пов'язана з нейротропними властивостями коронавірусу, який впливає на нерви порожнини носа, порушуючи їх роботу.