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Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения "Старые Перцы"

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Суббота 07 мая 2022 19:37
Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения "Старые Перцы" Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения "Старые Перцы" (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк приехал к бойцам спецотряда "Старые Перцы" - подразделения спецбатальона "Щит Василькова" под командованием Андрея Мельника.

Также нардеп узнал, в какой помощи сейчас нуждаются защитники Украины.

Выступая перед строем защитников Жан Беленюк отметил, что для него большая честь побывать на тренировке по стрельбе с отрядом "Старые Перцы" на одном из полигонов Области.

"Старые перцы" рассказали нардепу, в какой помощи нуждаются прямо сейчас. По словам Княжанского и Афанасьева, "перцам" очень нужны дроны для проведения аэроразведки, аппаратура связи. Попутно "Перцы" поблагодарили всех за помощь. Также Игорь "Душман" Княжанский поблагодарил Жана Беленюка за всестороннюю поддержку отряда.

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк пообщался с легендарным командиром батальона Игорем "Душманом" Княжанським и его замом Олегом "Бородой" Афанасьевым. "Перцы" сообщили олимпийскому чемпиону по борьбе, в которых спецоперациях они принимали участие, и в каких локациях Украины воевали бойцы спецотряда после российского вторжения в Украину.

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения &quot;Старые Перцы&quot;

Сегодня "Старые перцы" с отрядом "Щит Василькова" приняли участие в посаже деревьев на набережной имени Бориса Джонсона в Василькове, которое было организовано мэром города Натальей Баласинович. Военный капеллан протоиерей Павел Основенко (Православная Церковь Украины) провел обряд освящения обновленной набережной, отметив: "это - святое дело, назвать ее именем великого друга Украины. Русские уже говорят, что надо дебританизировать Васильков".

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Жан Беленюк
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