ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу "Старі Перці"

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 19:37
Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу "Старі Перці" Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу "Старі Перці"  (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк приїхав до бійців спецзагону "Старі Перці" - підрозділу спецбатальйону "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника.

Також нардеп дізнався, якої допомоги зараз потребують захисники України.

Виступаючи перед строєм захисників Жан Беленюк зазначив, що для нього велика честь побувати на тренуванні зі стрільби із загоном "Старі Перці" на одному з полігонів Київщини.

"Старі Перці" розповіли нардепу, якої допомоги потребують прямо зараз. За словами Княжанського та Афанасьєва, "Перцям" дуже потрібні дрони для проведення аеророзвідки, апаратура зв’язку. Принагідно "Перці" подякували всім за допомогу. Також Ігор "Душман" Княжанський подякував Жану Беленюку за всебічну підтримку загону.

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк поспілкувався з легендарним командиром батальйону Ігорем "Душманом" Княжанським та його замом Олегом "Бородою" Афанасьєвим. "Перці" повідомили олімпійському чемпіону з боротьби, у яких спецопераціях вони брали участь, та в яких локаціях України воювали бійці спецзагону після російського вторгнення в Україну.

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу &quot;Старі Перці&quot;

Сьогодні "Старі Перці" із загоном "Щит Василькова" прийняли участь в посаженні дерев на набережній імені Бориса Джонсона у Василькові, яке було організоване мером міста Наталією Баласинович. Військовий капелан протоієрей Павло Основенко (Православна Церква України) провів обряд освячення оновленої набережної, відмітивши: "Це - свята справа, назвати її ім’ям великого друга України. Росіяни вже кажуть, що треба дебританізувати Васильків".

Реквізити грошової допомоги:

Благодійний фонд "Лайф Дженерейшн", отримувач Вернигора Анатолій Вікторович
РНОКПП 3190900019
ПриватБанк
карта 5168 7450 1753 4543

Тільки для криптовалюти BTC
BTC адреса для поповнення:
0xf4c3104a6ecd4ee9f2361177ab744bcaae0a34cd

Тільки для криптовалюти TETHER (USDT)
Адреса для поповнення:
TBpFi9GJ6CZ4brNi3TUhFAKHEg3oySryNc

Читайте РБК-Україна в Google News
Жан Беленюк
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)