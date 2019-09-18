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Жан Беленюк ошелешив шанувальників заявою

STYLERЖиття    18.09.2019 - 21:53
Жан Беленюк ошелешив шанувальників заявою
Фото: Жан Беленюк (Facebook)

Жан Беленюк натякнув про своє рішення завершити спортивну кар'єру

Жан Беленюк - лідер збірної України з греко-римської боротьби, який став чемпіоном світу з боротьби, приголомшив своїх шанувальників сміливою заявою. Справа в тому, що у себе на сторінці в соцмережі Instagram спортсмен написав, що для нього, найімовірніше, це остання світова першість. Таким чином українець натякнув на завершення своєї кар'єри.

"Ось і закінчився чемпіонат світу для борців греко-римського стилю. Для мене, найімовірніше, це остання світова першість і я шалено радий закінчити її на найвищій сходинці п'єдесталу пошани! В скарбничці нашої збірної одна медаль і дві ліцензії на олімпійські ігри в Токіо (60кг і 87кг). Зараз збираємо речі і їдемо в аеропорт;) Я особисто дуже скучив за домом, так що з нетерпінням чекаю повернення на рідну землю. Скоро побачимося, друзі! P. s. Спасибі Казахстану за воістину теплий прийом", - написав Беленюк в соцмережі.

Жан Беленюк ошелешив шанувальників заявою

Фото: Жан Беленюк зібрався покинути великий спорт (instagram.com/zhanbeleniuk)

До речі, ні для кого не секрет, що Жан Беленюк є народним депутатом від партії "Слуга народу". Можливо, він збирається тепер віддати весь свій час тільки політиці, а не спорту. У всякому разі, поки що він не пояснює причину відходу з великого спорту.

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