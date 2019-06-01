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Не жалуйтесь: Притула обратился к украинцам с важным заявлением

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 15:05
Не жалуйтесь: Притула обратился к украинцам с важным заявлением
Притула дал важный совет украинцам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сергей Притула посоветовал украинцам не жаловаться

Сергей Притула сделал важное обращение к украинцам, в котором привел пример героя ООС. Известный украинский шоумен посоветовал не жаловаться на жизнь и события. Об этом он написал в своей недавней публикации в социальной сети Facebook.

"Когда-то на одном благотворительном мероприятии от Украинского Католического Университета владыка Борис Гудзяк имел речь. И в ней красной нитью повторял присутствующим один тезис "НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ"! Казалось бы, простые слова, но в них спрятан глубокий смысл. Ведь и действительно, мы очень часто гневим Бога своими нареканиями, когда нам кажется, что у нас дела совсем скверно", - начал Притула.

Украинский шоумен хотел обратить внимание, что всегда может быть ситуация хуже.

"Это Сергей Тулюпа. Учитель математики. Доброволец. Морпех. Попал под обстрел. Пока не ходит. Пока не видит. Пока еще имеет осколки. И он НЕ ЖАЛУЕТСЯ. Он приехал с собратьями на концерт и искренне смеялся. Мечтает как можно скорее восстановиться и вернуться в свою бригаду. Присмотритесь к этому мужчине и поймите, что ваши хлопоты, иногда, это просто временный дискомфорт, а не серьезная проблема. И не жалуйтесь, друзья! НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ" – пишет Притула.

Не жалуйтесь: Притула обратился к украинцам с важным заявлением

Притула дал важный совет украинцам - Сергей Тулюпа (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Телеведущий также отчитался о тратах на армию.

"В мае месяце мы покупали колеса для Айдара, горючее для Ангелов Тайры, патроны для снайперов из Кременчуга и Краматорска, подсобили волонтерам, которые навещают наших пленных, добрали немного подсумок для бойцов 8 полка, обеспечили производство 3000 переходников на мины 82мм для стрельбы из РПГ и приобрели пару ПНБ для водителей 55 бригады. Всего в мае было потрачено 381 715 грн", - добавил ведущий.

Телеведущий добавил реквизиты для пожертвований:

ПриватБанк
Номер картки 5168 7420 6353 7207
Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).
№ рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Притула Сергій Дмитрович
ІПН 2975800618
USD
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489527
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA
SWIFT CODE: CHASUS33
Correspondent account 0011000080
EUR
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489444
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Correspondent account acc № 400 8867004 01
IBAN - ua703052990005168742060489444.

Напомним, что ранее Притула эмоционально обратился к украинцам.

До этого Притула жестко подшутил над участниками Евровидения.

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