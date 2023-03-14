Жахливі кадри: Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її рідну школу у Херсоні

Українська співачка Світлана Тарабарова - родом із Херсона. Після деокупації міста військові РФ продовжують нещадно його обстрілювати з усіх боків. Від росіян постраждала і школа у місті, де колись навчалася виконавиця.

Що зробили росіяни зі школою Тарабарової

Співачка поділилася своїм болем, який відгукується кожному українцю, адже окупанти не шкодують нічого та нікого в Україні.

"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон! Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне - життя. Свобода. Україна", - написала Тарабарова.

Тарабарова показала обстріл школи в Херсоні, де навчалася (instagram.com/tarabarova)

Батьки Тарабарової жили в окупації

Нагадаємо, що зовсім недавно Світлана забрала з Херсона своїх батьків, котрим довелося жити в жаху окупації.

Рідні співачки перебували у Херсоні майже 11 місяців.