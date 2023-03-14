Жахливі кадри: Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її рідну школу у Херсоні
Українська співачка Світлана Тарабарова - родом із Херсона. Після деокупації міста військові РФ продовжують нещадно його обстрілювати з усіх боків. Від росіян постраждала і школа у місті, де колись навчалася виконавиця.
У Instagram-stories Світлана поділилася жахливими кадрами обстрілу навчального закладу у своєму рідному місті.
Що зробили росіяни зі школою Тарабарової
Співачка поділилася своїм болем, який відгукується кожному українцю, адже окупанти не шкодують нічого та нікого в Україні.
"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон! Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне - життя. Свобода. Україна", - написала Тарабарова.
Тарабарова показала обстріл школи в Херсоні, де навчалася (instagram.com/tarabarova)
Батьки Тарабарової жили в окупації
Нагадаємо, що зовсім недавно Світлана забрала з Херсона своїх батьків, котрим довелося жити в жаху окупації.
Рідні співачки перебували у Херсоні майже 11 місяців.
Нагадаємо, що вагітна Тарабарова захопила ніжним відео із дітьми.
А також ми повідомляли, що Тарабарова показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.