Жадан різко прокоментував тему особистого життя: "Багато дурниць і неправди"

Письменник Сергій Жадан, який продовжує служити у підрозділі "Хартія", різко висловився щодо свого особистого життя. Зокрема, він дав емоційний коментар, коли у нього запитали про його колишню обраницю, співачку Христину Соловій.

Що з цього приводу сказав знаменитий поет, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

Особисте життя Сергія Жадана

Так, коли захисника запитали про його експартнерку, він зазначив, що у мережі було багато чуток і неправди, які стосувалися цієї теми.

"Припиніть, давайте про це не будемо говорити. Давайте про щось інше поговоримо. Я не хочу, я не говорю про своє особисте життя, тим більше про особисте життя близьких мені людей. В Інтернеті про мене пишуть дуже багато дурниць і неправди", - заявив Жадан.

Про роман виконавиці та музиканта стало відомо у 2022 році. Проте їхні романтичні відносини продовжувалися не так довго. Пізніше, після розставання, стало відомо, що Христина закохалася в іншого чоловіка, а тому прийняла рішення розійтися з Сергієм. Після цього обоє розірвали усі зв'язки та повністю припинили спілкування.

Письменник висловився про своє особисте життя (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Також відомо, що раніше зірка був у шлюбі зі Світланою Олешко, яка народила йому сина Івана. Друга законна обраниця чоловіка - Ірина Куніцина, і від цих стосунків він має дочку Марію. Про розлучення з Іриною Жадан оголосив минулого року.

Окрім того, після початку повномасштабної російсько-української війни поет зайнявся активною волонтерською діяльністю та допомогою ЗСУ. Він заснував благодійний фонд, який підтримує освітні й культурні ініціативи. А ще започаткував проєкт "Схід читає", що присвячений наповненню книжками бібліотек Донецької та Луганської областей.

Жадан служить у підрозділі Національної гвардії України "Хартія" (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

У березні Сергій повідомив про вступ до війська. Він долучився до бригади Національної гвардії "Хартія" - підрозділу, до створення якого був причетний і яким займався від самого початку.