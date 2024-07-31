Жаби не винні: лікар розповіла, чому насправді виникають бородавки та як їх лікувати

Що таке бородавки

Дерматолог Світлана Кочергінова розповіла, що це доброякісні новоутворення шкіри та слизових оболонок, які є наслідком зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Відомо понад 100 штамів цього вірусу. Лише деякі з них вражають шкіру. Найчастіше йдеться про типи 1, 2, 3, 4, 10, 27, 29 та 57. Вірус живе та розмножується у базальному (найглибшому) шарі шкіри.

Як можна заразитися

Зараження відбувається при контакті шкіра до шкіри та через предмети побуту. Часто вірус можна підхопити в басейнах, саунах, спортивних залах.

Чи відбудеться зараження, залежить від стану імунітету. Також ймовірність заразитись збільшується, якщо на шкірі людини є пошкодження.

Найчастіше бородавки з‘являються на стопах та кистях. Проте можуть виникати і в інших місцях.

Види бородавок

Звичайні

Вони виглядають як округлі утворення з твердою огрубілою поверхнею. Часто на поверхні таких бородавок можна побачити чорні цятки, які є тромбованими капілярами.

Навколонігтьові та піднігтьові бородавки

Утворюються навколо нігтьової пластинки та можуть викликати її деформацію. Вони є складними у лікуванні, бо можуть проростати під ніготь.

Підошовні бородавки

Такі бородавки розташовані на нижній поверхні стоп. Під тиском ваги такі бородавки ростуть не назовні, а вглиб шкіри. Тому можуть спричиняти сильний дискомфорт і біль при ходьбі. Їх часто плутають із мозолями.

Плоскі

Зазвичай це дрібні утворення тілесного кольору з плоскою поверхнею. Часто виникають на обличчі, можуть розповсюджуватись через гоління.

Ниткоподібні бородавки

За словами лікаря, вони мають вигляд групи тонких утворень, що об‘єднані спільною ніжкою.

Гострокінцеві кондиломи

Утворення відбувається на статевих органах. Вони мають ніжку та верхівку у вигляді цвітної капусти. Такий тип бородавок передається статевим шляхом.

Лікування

Як виявилось, бородавки можуть зникати самостійно протягом 2 років. Особливо часто таке трапляється у дітей.

У домашніх умовах можуть допомогти мазі з саліциловою кислотою, які потрібно наносити протягом 2-3 тижнів. Проте водночас бородавки можуть розмножуватись та викликати болісні відчуття при ходьбі, зміни росту нігтів та інші неприємні симптоми.

Не існує лікування, яке здатне цілком убити вірус. Передусім лікування направлене на видалення ділянки ураженої шкіри, за потреби.

Серед ефективних способів:

кріодеструкція (заморожування рідким азотом);

лазерне видалення;

нанесення засобів

хірургічне видалення

Що не можна робити з бородавками

Випалювати чистотілом

Цей метод видалення може залишити глибокі опіки та рубці. По-друге, таким чином ви можете не до кінця видалити бородавку, після чого вона запалиться та буде боліти.

Роздирати та чесати

Подібні маніпуляції призводять до запалення, розмноження та розповсюдження бородавок по тілу.

Як запобігти

Способи, як можна запобігти виникненню та поширенню бородавок: