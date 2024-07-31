Лягушки не виноваты: врач рассказала, почему на самом деле возникают бородавки и как их лечить

Что такое бородавки

Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что это доброкачественные новообразования кожи и слизистых, которые являются следствием заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Известно более 100 штаммов этого вируса. Лишь некоторые из них поражают кожу. Чаще всего речь идет о типах 1, 2, 3, 4, 10, 27, 29 и 57. Вирус живет и размножается в базальном (глубочайшем) слое кожи.

Как можно заразиться

Заражение происходит при контакте кожа к коже и через предметы обихода. Зачастую вирус можно подхватить в бассейнах, саунах, спортивных залах.

Произойдет ли заражение, зависит от состояния иммунитета. Также вероятность заразиться увеличивается, если на коже человека есть повреждения.

Чаще бородавки появляются на стопах и кистях. Однако могут возникать и в других местах.

Виды бородавок

Обычные

Они выглядят как округлые образования с жесткой огрубевшей поверхностью. Часто на поверхности таких бородавок можно увидеть черные пятнышки, являющиеся тромбированными капиллярами.

Околоногтевые и подногтевые бородавки

Образуются вокруг ногтевой пластинки и могут вызвать деформацию. Они сложны в лечении, потому что могут прорастать под ноготь.

Подошвенные бородавки

Такие бородавки расположены на нижней поверхности стоп. Под давлением тяжести такие бородавки растут не наружу, а вглубь кожи. Поэтому могут вызвать сильный дискомфорт и боль при ходьбе. Их часто путают с мозолями.

Плоские

Обычно это мелкие образования телесного цвета с плоской поверхностью. Часто возникают на лице, могут распространяться из-за бритья.

Нитевидные бородавки

По словам врача, они выглядят как группы тонких образований, объединенных общей ножкой.

Остроконечные кондиломы

Образование происходит на половых органах. Они имеют ножку и верхушку в виде цветной капусты. Такой тип бородавок передается половым путем.

Лечение

Как оказалось, бородавки могут исчезать самостоятельно в течение 2 лет. Особенно часто такое случается у детей.

В домашних условиях могут помочь мази с салициловой кислотой, которые следует наносить в течение 2-3 недель. Однако бородавки могут размножаться и вызывать болезненные ощущения при ходьбе, изменения роста ногтей и другие неприятные симптомы.

Не существует лечения, способного полностью убить вирус. Прежде всего лечение направлено на удаление участка пораженной кожи при необходимости.

Среди эффективных способов:

криодеструкция (замораживание жидким азотом);

лазерное удаление;

нанесение средств

хирургическое удаление

Что нельзя делать с бородавками

Выжигать чистотелом

Этот способ удаления может оставить глубокие ожоги и рубцы. Во-вторых, таким образом, вы можете не до конца удалить бородавку, после чего она воспламенится и будет болеть.

Раздирать и чесать

Подобные манипуляции приводят к воспалению, размножению и распространению бородавок по телу.

Как предотвратить

Способы, как можно предотвратить возникновение и распространение бородавок: