Згадувалося в Біблії та було втрачене. Вчена виростила унікальне дерево Шеба зі старовинного насіння

Протягом останніх 14 років вчені вирощували дерево під назвою "Шеба" з 1000-річного насіння, яке було знайдено в печері поблизу Єрусалиму, і тепер дослідники вважають, що це може бути втрачений вид рослин, згаданий у Біблії.

У 1980-х роках археологи, розкопуючи печеру в Юдейській пустелі, виявили таємниче насіння, що датується періодом між 993 і 1202 роками нашої ери.

Тільки у 2010 році доктор Сара Саллон, дослідниця Медичної організації Хадасса в Єрусалимі, дістала насіння зі сховища та успішно виростила його, назвавши рослину "Шеба".

Вчена має досвід пророщування стародавнього насіння. Раніше вона виростила фінікове дерево, використовуючи насіння віком 1900 років, завдяки чому вперше за багато століть у регіоні вийшли юдейські фініки.

Вчена вирішила виростити дерево зі старовинного насіння, яке знайшли в Юдейській пустелі (фото: Гай Аснер)

Насіння, знайдене в печері в Юдейській пустелі, зійшло - за 5 тижнів. Але цього було замало і дослідження було вирішено продовжувати.

За останні 14 років Шеба виросла до 10-футового дерева, і тепер рослина досить велика, щоб вчені могли її належним чином вивчити. Дослідження ДНК, фотохімічні дослідження, філогенетичний та хімічний аналіз показали, що це дерево є частиною роду Commiphora сімейства ладану. У цей рід входить понад 200 видів, які зустрічаються по всій Африці та на Близькому Сході.

Спочатку вчені подумали, що дерево може бути юдейським бальзамом, але його хімічний профіль свідчить про щось зовсім інше.

Тепер дослідники вважають, що Шеба може бути "загубленим деревом" (тобто, вимерлим або винищеним), яке кілька разів згадується в Біблії.

Дерево Шеба, яке виросло зі старовинного таємного насіння (фото: Гай Аснер)

Кора цього дерева дає смолу, яку команда вчених вважає тсорі, цінною смолою, описаною в Біблії, яку в давнину використовували для будь-чого: від парфумів і пахощів до ліків проти катаракти та протиотрути.

Зараз вчені продовжують вивчати дерево та планують провести додаткові тести, оскільки дерево продовжує рости й можливо - почне цвісти.