Зеркальная дата 12.12.2020: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Зеркальная дата 12.12.2020 станет очень особенным днем, ведь энергетика даты поможет осуществить самые заветные желания. Нумерологи рассказали, как правильно провести этот день, чтобы успех и удача сопутствовали вам в дальнейшем.

Что можно и нельзя делать в зеркальную дату, какие существуют традиции для этого дня? Как правильно загадать желание в зеркальную дату и провести этот день с пользой? Обо всем этом узнайте из нашего материала. Интересно, что цифрой-покровительницой зеркальной даты станет тройка, пишет Joy-pup.

В чем особенность зеркальной даты 12.12.2020

Поскольку тройка (1+2=3) является символом положительной энергии, добра и духовного развития, в этот день важно сделать что-то хорошее для других людей, а не только для себя. Займитесь благотворительностью, волонтерством, помогите близким.

Еще одной особенностью зеркальной даты является активность. В этот день нельзя сидеть на месте, ведь любые ваши начинания попросту обречены на успех. 12.12.2020 слушайте вашу интуицию - в бизнесе и в личной жизни она подскажет вам, как поступить правильно.

Как загадать желание, чтобы оно сбылось

Это день особенной силы, который поможет осуществить любые ваши желания. Важно четко сформулировать ваш запрос и записать его на листке бумаги. При этом нужно оформить его так, будто оно уже сбылось, к примеру: "Я купил (ла) квартиру".

А для того, чтобы подкрепить этот посыл, запустите круговорот добра. Возьмите второй лист бумаги и напишите на нем пожелание вашему другу, а на третьем листе - всей вашей семье. Все три листа с желаниями положите на ночь на подоконник, приговаривая: "Хочу себе, другим и близким. И вот пишу Луне записку. Дай нам добра и дай нам счастья, да избавь нас от ненастья".

Как правильно провести этот уникальный день

Подведите итоги года. Трезво оцените свои достижения и дайте им оценку: каких целей вы достигли, а над которыми нужно еще поработать.

Восполните энергетический ресурс. Займитесь йогой, медитацией или вашим любимым хобби - любым делом, которое принесет вам моральное удовлетворение.

Отдайте долги. Закройте денежные обязательства до конца года, а начать лучше всего именно 12.12.2020, тогда у вас все получится.

Посвятите себя добрым делам. Доброта и отзывчивость станут мостиком между вами и вашими желаниями.

Знакомьтесь и общайтесь. Сегодня успешно пройдут деловые переговоры, а личное знакомство может быть удачным - не исключено, что этот человек станет вашей второй половинкой.

Стройте планы. Визуализируйте, записывайте, составляйте карту желаний - делайте все, чтобы Новый 2021 год прошел под знаком "Хочу и могу".

Купите подарки близким. В день зеркальной даты отправьтесь за презентами для родных и друзей, которые можно вручить в новогодние праздники.

Что строго запрещено делать в зеркальную дату 12.12.2020

В эту зеркальную дату нельзя лениться и бездействовать. Пассивность плохо отразится на будущих успехах.

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения. Энергетика этого дня может быть настолько сильной, что потом будет сложно их возобновить.

Не желайте другим зла. Негативные мысли именно в зеркальную дату будут, прежде всего, направлены против вас.

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