Дзеркальна дата 12.12.2020: як правильно загадати бажання, щоб воно збулося

Дзеркальна дата 12.12.2020 стане дуже особливим днем, адже енергетика дати допоможе здійснити найзаповітніші бажання. Нумерологи розповіли, як правильно провести цей день, щоб успіх і удача супроводжували вас надалі.

Що можна і не можна робити в дзеркальну дату, які існують традиції для цього дня? Як правильно загадати бажання в дзеркальну дату і провести цей день з користю? Про це дізнайтеся з нашого матеріалу. Цікаво, що цифрою-покровителькою дзеркальної дати стане трійка, пише Joy-pup.

У чому особливість дзеркальної дати 12.12.2020

Оскільки трійка (1+2=3) є символом позитивної енергії, добра і духовного розвитку, в цей день важливо зробити щось хороше для інших людей, а не тільки для себе. Займіться благодійністю, волонтерством, допоможіть близьким.

Ще однією особливістю дзеркальної дати є активність. В цей день не можна сидіти на місці, адже будь-які ваші починання просто приречені на успіх. 12.12.2020 слухайте вашу інтуїцію - в бізнесі, і в особистому житті вона підкаже вам, як вчинити правильно.

Як загадати бажання, щоб воно збулося

Це день особливої сили, який допоможе здійснити всі ваші бажання. Важливо чітко сформулювати ваш запит і записати його на листку паперу. При цьому потрібно оформити його так, ніби воно вже сталося, приміром: "Я купив (ла) квартиру".

А для того, щоб підкріпити цей посил, запустіть кругообіг добра. Візьміть другий аркуш паперу і напишіть на ньому побажання вашому другу, а на третьому аркуші - всій вашій родині. Всі три листи з бажаннями покладіть на ніч на підвіконня, примовляючи: "Хочу собі, іншим і близьким. І ось пишу Місяцю записку. Дай нам добра і дай нам щастя, та визволи нас від негоди".

Як правильно провести цей унікальний день

Підбийте підсумки року. Тверезо оцініть свої досягнення і дайте їм оцінку: яких цілей ви досягли, а над якими треба ще попрацювати.

Заповните енергетичний ресурс. Займіться йогою, медитацією або вашим улюбленим хобі - будь-яким справою, яка принесе вам моральне задоволення.

Віддайте борги. Закрийте грошові зобов'язання до кінця року, а почати найкраще саме 12.12.2020, тоді у вас все вийде.

Присвятіть себе добрим справам. Доброта і чуйність стануть містком між вами і вашими бажаннями.

Знайомтеся та спілкуйтеся. Сьогодні успішно пройдуть ділові переговори, а особисте знайомство може бути вдалим - не виключено, що ця людина стане вашою другою половинкою.

Будуйте плани. Візуалізуйте, записуйте, складайте карту бажань - робіть все, щоб 2021 рік пройшов під знаком "Хочу і можу".

Купіть подарунки близьким. В день дзеркальної дати рушайте за презентами для рідних і друзів, які можна вручити новорічні свята.

Що суворо заборонено робити в дзеркальну дату 12.12.2020

В цю дзеркальну дату не можна лінуватися і бездіяти. Пасивність погано вплине на майбутні успіхи.

Не сваріться і не з'ясовуйте відносини. Енергетика цього дня може бути настільки сильною, що потім буде складно їх відновити.

Не бажайте іншим зла. Негативні думки саме в дзеркальну дату будуть, перш за все, спрямовані проти вас.

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