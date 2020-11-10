Зеркальная дата 11.11.2020: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Зеркальная дата 11.11.2020 считается особенной. Нумерологи называют число 11 сакральным и уверяют, что загаданное в день энергетической силы желание обязательно сбудется. Важно попросить милости у Вселенной правильно, как это сделать - узнайте из нашего материала.

Две единицы зеркальной даты 11.11.2020 усиливают действие дня, открывая нам небывалые возможности, пишет joy-pup.com.

Как привлечь удачу и деньги 11.11.2020

Следите за временем в этот день. В 11:11 часов 11 ноября 2020 года разложите купюры и монеты на стол и произнесите: "Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются".

То же самое нужно сделать и в 23:11 этого же дня. Заговоренные деньги нужно носить с собой в кошельке до следующей зеркальной даты.

Заговор на удачу в зеркальную дату 11.11.2020

Вам снова понадобятся часы. В 11:11 утра проговорите следующую фразу: "Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".

Теперь осталось верить в лучшее и открывать новые таланты в себе. А зеркальная дата 11.11.2020 вам в этом поможет.

Как правильно загадать желание в зеркальную дату 11.11.2020

11.11.2020 - лучшая дата, чтобы составить карту желаний на будущий год. Сделайте фотоколлаж и распишите, чего вы хотите добиться в 2021 году.

Если у вас есть самое заветное желание, запишите его. Но не просто так, а повторите одну и ту же фразу на 11 листочках бумаги. Сложите все листы в стопку и проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!"

До полуночи 11.11.2020 разложите листочки с желаниями по всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел начала работать.

Специалисты рассказали также, что можно, а что нельзя делать в зеркальную дату. 11.11.20 обязательно прислушивайтесь к интуиции, обращайте внимание на символы, знаки, числа и цифры и будьте открыты к новому.

Главное, что запрещено делать в зеркальную дату - желать другим людям зла. Нельзя завидовать, ругаться, проводить "темные" ритуалы и спиритические сеансы.

Ранее мы писали, какие вещи притягивают в дом болезни и даже смерть. Эзотерики советуют избавиться от ненужного, чтобы привлечь в дом счастье.

Также астрологи рассказали, как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь и судьбу.