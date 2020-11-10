Дзеркальна дата 11.11.2020: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

Дзеркальна дата 11.11.2020 вважається особливою. Нумерологи називають число 11 сакральним і запевняють, що загадане в день енергетичної сили бажання обов'язково збудеться. Важливо попросити милості у Всесвіті правильно, як це зробити - дізнайтеся з нашого матеріалу.

Дві одиниці дзеркальної дати 11.11.2020 посилюють дію дня, відкриваючи нам небувалі можливості, пише joy-pup.com.

Як привернути успіх і гроші 11.11.2020

Стежте за часом у цей день. Об 11:11 годин 11 листопада 2020 року розкладіть купюри і монети на стіл і скажіть: "Гроші йдуть до грошей, множаться, у мене проблеми припиняються".

Те ж саме потрібно зробити і о 23:11 цього ж дня. Заговорені гроші потрібно носити з собою в гаманці до наступної дзеркальної дати.

Замовляння на удачу в дзеркальну дату 11.11.2020

Вам знову знадобиться годинник. О 11:11 ранку промовте наступну фразу: "Все заплановане здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться".

Тепер залишилося вірити в краще і відкривати нові таланти в собі. А дзеркальна дата 11.11.2020 вам у цьому допоможе.

Як правильно загадати бажання в дзеркальну дату 11.11.2020

11.11.2020 - найкраща дата, щоб скласти карту бажань на майбутній рік. Зробіть фотоколаж і розпишіть, чого ви хочете домогтися в 2021 році.

Якщо у вас є заповітне бажання, запишіть його. Але не просто так, а повторіть одну і ту ж фразу на 11 аркушах паперу. Складіть всі аркуші паперу в стопку і промовте: "Бажанням збутися, бути моій мрії!"

До півночі 11.11.2020 розкладіть листочки з бажаннями по всьому будинку. Залиште їх на добу, щоб магія чисел почала працювати.

Фахівці розповіли також, що можна, а що не можна робити в дзеркальну дату. 11.11.20 обов'язково прислухайтеся до інтуїції, звертайте увагу на символи, знаки, числа і цифри і будьте відкриті до нового.

Головне, що заборонено робити у дзеркальну дату - бажати іншим людям зла. Не можна заздрити, лаятися, проводити "темні" ритуали і спіритичні сеанси.

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