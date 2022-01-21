Землю на выходных накроют геомагнитные бури: как уберечься от негативного влияния

Так, первую вспышку классифицировали как вспышка класса М1,5, а второй как класса M5,5. Это вспышки средней мощности, но они достаточно сильны, чтобы их можно было почувствовать на Земле.

Также корональные выбросы массы являются выбросами миллиардов тонн плазмы из короны Солнца. В частности, они происходят вместе с солнечными вспышками и им нужно несколько дней, чтобы достичь Земли. Однако, они не направлены в сторону нашей планеты, но вызовут полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.

Когда ожидаются геомагнитные бури

Потоки плазмы коснутся Земли в выходные 22-23 января. В частности, в этот период ожидаются геомагнитные бури. Поэтому медики советуют беречь здоровье и больше отдыхать в эти дни.

Ученые рассказали, что по мере того как Солнце приближается к максимуму своей активности во время 11-летнего солнечного цикла, такие вспышки происходят все чаще. Отмечается, что во время цикла магнитное поле звезды меняется, а ее магнитные полюса меняются местами. В результате Солнце достигает минимума своей активности.

Пока неизвестно, насколько активным будет солнце. За его поведением следят ученые с помощью космических аппаратов

Для того, чтобы уберечься от негативного воздействия геомагнитных бурь и облегчить самочувствие, нужно: