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Землю всколыхнет серия магнитных бурь: названы опасные даты

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Суббота 26 июня 2021 07:40
Землю всколыхнет серия магнитных бурь: названы опасные даты Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в июле 2021
Автор: Светлана Мащенко

Магнитные бури в июле будут всколыхивать Землю несколькими сериями, но удары будут не очень серьезными. Специалисты по изучению геомагнитных колебаний прогнозируют волнения в начале месяца и в середине.

Когда ждать магнитные бури, почему они опасны, кому и как нужно беречься - читайте ниже в нашем материале.

Когда будут геомагнитные удары

Согласно информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первый раз магнитная буря случится 4 июля, а следующего удара следует ждать уже 12-13 числа.

Землю всколыхнет серия магнитных бурь: названы опасные даты

Скрин: Даты магнитных бурь (tesis.lebedev)

Что такое магнитная буря и почему она опасна

Магнитная (геомагнитная) буря - один из видов геомагнитной активности. Такие бури случаются при поступлении в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра. Когда они вступают во взаимодействие с магнитосферой Земли, происходит явление, называемое магнитной бурей.

Геомагнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд.

Кому и как нужно беречься от потоков солнечного ветра

От магнитных бурь первыми страдают метеочувствительные люди, пожилые, те, у кого есть хронические болезни сердца и сосудов, гипертоники, гипотоники.

Врачи говорят, что во время геомагнитных волнений голова может разболеться даже у тех, кто считает себя здоровыми. Вы можете испытывать беспричинную усталость, нежелание что-то делать, проблемы со сном, раздражительность и даже агрессию.

В период магнитных бурь может "прыгать" давление, возникать мигрени, нарушаться сердечный ритм. Если у вас есть такие проблемы, следует держать под рукой все необходимые лекарства.

Как уберечь организм от влияния магнитной бури

  • Эксперты советуют избегать в эти дни любого перенапряжения - физического, психоэмоционального.
  • Обязательно в эти периоды нужно высыпаться (оптимально 7-8 часов).
  • Нужно скорректировать свое питание, отказавшись от жирной, острой, соленой пищи, фастфуда.
  • Следует исключить алкоголь, отказаться от курения, а кофе и другие тонизирующие напитки пить осторожно и умеренно.
  • Утром примите контрастный душ, сделайте зарядку.
  • Врачи советуют прогулки на свежем воздухе, но сейчас, в жару, лучше от этого воздержаться.
  • Избегайте ссор, конфликтов, выяснения отношений, любого стресса, и не перетруждайтесь.

Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода в июле 2021. Они пообещали нам бури и аномальную жару.

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