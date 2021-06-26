Землю сколихне серія магнітних бур: названі небезпечні дати

Магнітні бурі в липні будуть сколихувати Землю кількома серіями, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують хвилювання на початку місяця і в середині.

Коли чекати магнітні бурі, чому вони небезпечні, кому і як потрібно берегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли будуть геомагнітні удари

Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перший раз магнітна буря трапиться 4 липня, а наступного удару слід чекати вже 12-13 числа.

Скрін: Дати магнітних бур (tesis.lebedev)

Що таке магнітна буря і чому вона небезпечна

Магнітна (геомагнітна) буря - один з видів геомагнітної активності. Такі бурі трапляються при надходженні в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру. Коли вони вступають у взаємодію з магнітосферою Землі, відбувається явище, зване магнітною бурею.

Геомагнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.

Кому і як потрібно берегтися від потоків сонячного вітру

Від магнітних бур першими страждають метеочутливі люди, літні, ті, у кого є хронічні хвороби серця і судин, гіпертоніки, гіпотоніки.

Лікарі кажуть, що під час геомагнітних хвилювань голова може розболітися навіть у тих, хто вважає себе здоровими. Ви можете відчувати безпричинну втому, небажання щось робити, проблеми зі сном, дратівливість і навіть агресію.

У період магнітних бур може "стрибати" тиск, виникати мігрені, порушуватися серцевий ритм. Якщо у вас є такі проблеми, слід тримати під рукою всі необхідні ліки.

Як уберегти організм від впливу магнітної бурі