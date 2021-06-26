Землю сколихне серія магнітних бур: названі небезпечні дати
Магнітні бурі в липні будуть сколихувати Землю кількома серіями, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують хвилювання на початку місяця і в середині.
Коли чекати магнітні бурі, чому вони небезпечні, кому і як потрібно берегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.
Коли будуть геомагнітні удари
Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перший раз магнітна буря трапиться 4 липня, а наступного удару слід чекати вже 12-13 числа.
Скрін: Дати магнітних бур (tesis.lebedev)
Що таке магнітна буря і чому вона небезпечна
Магнітна (геомагнітна) буря - один з видів геомагнітної активності. Такі бурі трапляються при надходженні в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру. Коли вони вступають у взаємодію з магнітосферою Землі, відбувається явище, зване магнітною бурею.
Геомагнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.
Кому і як потрібно берегтися від потоків сонячного вітру
Від магнітних бур першими страждають метеочутливі люди, літні, ті, у кого є хронічні хвороби серця і судин, гіпертоніки, гіпотоніки.
Лікарі кажуть, що під час геомагнітних хвилювань голова може розболітися навіть у тих, хто вважає себе здоровими. Ви можете відчувати безпричинну втому, небажання щось робити, проблеми зі сном, дратівливість і навіть агресію.
У період магнітних бур може "стрибати" тиск, виникати мігрені, порушуватися серцевий ритм. Якщо у вас є такі проблеми, слід тримати під рукою всі необхідні ліки.
Як уберегти організм від впливу магнітної бурі
- Експерти радять уникати в ці дні будь-якої перенапруги - фізичної, психоемоційної.
- Обов'язково в ці періоди потрібно висипатися (оптимально 7-8 годин).
- Потрібно скорегувати своє харчування, відмовившись від жирної, гострої, солоної їжі, фастфуду.
- Слід виключити алкоголь, відмовитися від куріння, а каву та інші тонізуючі напої пити обережно і помірно.
- Вранці прийміть контрастний душ, зробіть зарядку.
- Лікарі радять прогулянки на свіжому повітрі, але зараз, у спеку, краще від цього утриматися.
- Уникайте сварок, конфліктів, з'ясування відносин, будь-якого стресу, і не перепрацьовуйте.
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