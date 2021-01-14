На Землю из космоса прилетели бутылки с вином (фото)

Ящик с двенадцатью бутылками вина, которые пробыли целый год на борту Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. Вместе с "красным сухим" верн.

После выполненной миссии капсула SpaceX Dragon приземлилась в Мексиканском заливе 13 января, пишет The Guardian.

Продукты были отправлены на МКС компанией Space Cargo Unlimited, специализацией которой являются биологические исследования в космосе.

В течение года вино и лоза подвергались воздействию невесомости и повышенным дозам радиации, чем на поверхности планеты. Целью ученых было понять, как сделать и вино и лозу более выносливыми на Земле, климат которой меняется.

На Землю прилетели бутылки с вином (фото: theguardian.com)

Интересно, что на Земле хранились "близнецы" этих продуктов - такое же вино и такая же лоза. Они находились в одинаковых условиях в специальных цилиндрах. Теперь ученым предстоит сравнить, какие изменения произошли с "земным" и "космическим" вином и лозой.

Бутылки планируют откупорить в конце февраля в Бордо, в рамках специальной дегустации. Французские сомелье оценят вкус вина и сообщат, как на него повлияла микрогравитация и повышенная радиация. Также напиток будет проверен в лаборатории.

Ранее мы писали про сближение с Землей километрового астероида, которому присвоили статус "потенциально опасного".

Также сообщалось, что астрономы поймали в космосе странный радиосигнал и назвали его источник.