На Землю з космосу прилетіли пляшки з вином (фото)

Ящик з дванадцятьма пляшками вина, які пробули цілий рік на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повернувся на Землю. Разом з "червоним сухим" повернули і виноградну лозу відомих сортів - Мерло і Каберне Совіньон.

Після виконаної місії капсула SpaceX Dragon приземлилася в Мексиканській затоці 13 січня, пише The Guardian.

Продукти були відправлені на МКС компанією Space Cargo Unlimited, спеціалізацією якої є біологічні дослідження в космосі.

Протягом року вино і лоза піддавалися впливу невагомості і підвищених доз радіації, ніж на поверхні планети. Метою вчених було зрозуміти, як зробити і вино і лозу більш витривалими на Землі, клімат якої змінюється.

На Землю прилетіли пляшки з вином (фото: theguardian.com)

Цікаво, що на Землі зберігалися "близнюки" цих продуктів - таке ж вино і така ж лоза. Вони перебували в однакових умовах у спеціальних циліндрах. Тепер ученим належить з'ясувати, які зміни відбулися з "земним" і "космічним" вином і лозою.

Пляшки планують відкоркувати в кінці лютого в Бордо, в рамках спеціальної дегустації. Французькі сомельє оцінять смак вина і повідомлять, як на нього вплинула мікрогравітація і підвищена радіація. Також напій буде перевірений в лабораторії.

Раніше ми писали про зближення з Землею кілометрового астероїда, якому присвоїли статус "потенційно небезпечного".

Також повідомлялося, що астрономи зловили в космосі дивний радіосигнал і назвали його джерело.