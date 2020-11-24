Землю "потрясет" сильной магнитной бурей: названы даты ударов в декабре

Магнитные бури в декабре 2020 будут накрывать Землю волнами, и в некоторые дни штормить будет достаточно сильно. Специалисты по астрономии Солнца рассказали, когда ждать магнитную бурю и с чем связано это явление. А врачи объяснили, кому стоит избегать метеоколебаний, и как минимизировать влияние бури на здоровье.

Так, в декабре 2020 геомагнитные всплески вероятны 3, 4, 10, 30, 31 числа. А вот с 18 по 22 января ожидается сильная магнитная буря, пишет kanalukraina.

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН показали прогноз магнитной бури на календаре. Судя по нему, наибольший всплеск ожидается 19 декабря.

Магнитные бури в декабре 2020 (скрин: tesis.lebedev)

Магнитной (или геомагнитной) бурей астрофизики называют возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Такое явление возникает при поступлении в окрестности Земли потоков солнечного ветра. Астрофизики говорят, что буря может длиться, как несколько часов, так и несколько дней подряд.

Кому опасны магнитные бури

Геомагнитные бури в первую очередь представляют опасность для метеозависимых людей (тех, кто чувствует на себе перепады погоды), людей пожилого возраста, а также тех, кто страдает хроническими недугам, особенно проблемами с сердцем и сосудами. Метеоудары также чреваты неприятностями для гипертоников и гипотоников.

В дни магнитных бурь люди жалуются, как правило, на головную боль, аритмию, перепады давления, шум в ушах.

Врачи говорят, что даже здоровые люди в дни магнитных бурь могут испытывать проблемы со сном, повышенную утомляемость, головные боли.

Как избежать проблем со здоровьем в опасные дни

В первую очередь следует отказаться от алкоголя, минимизировать кофе и другие бодрящие напитки. Важно следить за питанием и соблюдать питьевой режим. Лучше не переедать, отказаться от жирной, острой, соленой пищи.

Кроме того, не стоит подвергать себя лишней физической активности, избегать стрессов и выполнения задач повышенной сложности. Это касается и умственного, и физического труда.

Постарайтесь придерживаться графика отхода ко сну и пробуждения в дни магнитных бурь. Побольше гуляйте на свежем воздухе.

А если вы в группе риска, контролируйте давление и держите под рукой нужные лекарства.

Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз погоды до конца ноября, рассказав, о резкой перемене синоптической ситуации.