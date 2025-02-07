Землю охопить потужна магнітна буря: скільки днів буде штормити

Потужна магнітна буря охопить Землю у найближчі години, яка спричинить не тільки погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, але й може вплинути на роботу техніки та засобів зв'язку.
Коли очікується потужна магнітна буря, скільки вона буде тривати, як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі. Коли Сонце викидає потужні спалахи енергії у простір, ці частинки проникають у магнітосферу, спричиняючи тимчасові, але інтенсивні збурення.
За останніми даними, ця буря є однією з найсильніших за останній час, що підтверджують вимірювання з супутників НАСА та Європейського космічного агентства.
За прогнозами метеорологів та експертів з космічної погоди, з 7 по 9 лютого очікуються магнітні бурі з різною інтенсивністю, яку визначають за К-індексами (Kp). Чим вище індекс - тим сильніше магнітна буря.
7 лютого - рівень магнітної активності буде на рівні К-індекс 5-6. Можливе погіршення самопочуття у людей та короткочасні перебої в роботі супутникових систем та зв'язку.
8 лютого - за словами вчених, у суботу очікується пік цього геошторму і показники збільшаться до К-індексу 7-8. Є висока ймовірність поганого самопочуття у багатьох людей на планеті, збій у роботі супутників та зв'язку.
9 лютого - прогнозується поступове зниження геомагнітної активності, однак показники будуть триматися на рівні К-індекс 5-6. У цей день також можливе погане самопочуття та короткочасні перебої у роботі зв'язку.
Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінитися навіть протягом декількох годин. Тому варто перевіряти оновлення та слідкувати за попередженнями вчених.
Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. У такі дні люди значно частіше звертаються до лікарів зі скаргами на слабкість, головний біль, проблеми з серцевим ритмом.
Фізичний стан. Люди можуть відчувати легке занепокоєння, головний біль або втому під час активних магнітних бур, оскільки зміни в магнітному полі впливають на біоритми.
Психологічний аспект. Зміни в атмосферному тиску та електромагнітному полі можуть впливати на емоційний стан, тому важливо підтримувати режим відпочинку та мінімізувати стрес.
Під час магнітних бур можливі такі симптоми:
Фахівці радять у такі дні уникати надмірного фізичного та психологічного навантаження, відпочивати, дихати свіжим повітрям та дотримуватися нормального режиму дня.
Також потрібно повноцінно висипатися - не менше 7-9 годин на добу, не зловживати кавою та алкоголем, енергетиками та сигаретами.
Потрібно подбати про себе: зменшити стрес, їсти легку їжу, гуляти на свіжому повітрі та уникати великих навантажень.
Будьте уважними за кермом: через можливу розсіяність і слабкість можуть виникнути неприємні наслідки.
Якщо стан здоров'я погіршується або викликає занепокоєння - зверніться до лікаря за допомогою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.