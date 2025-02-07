Землю охватит мощная магнитная буря: сколько дней будет штормить

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда Солнце выбрасывает мощные вспышки энергии в пространство, эти частицы проникают в магнитосферу, вызывая временные, но интенсивные возмущения.

По последним данным, эта буря является одной из самых сильных за последнее время, что подтверждают измерения со спутников НАСА и Европейского космического агентства.

Когда ожидается магнитная буря

По прогнозам метеорологов и экспертов по космической погоде, с 7 по 9 февраля ожидаются магнитные бури с разной интенсивностью, которую определяют по К-индексам (Kp). Чем выше индекс - тем сильнее магнитная буря.

7 февраля - уровень магнитной активности будет на уровне К-индекс 5-6. Возможно ухудшение самочувствия у людей и кратковременные перебои в работе спутниковых систем и связи.

8 февраля - по словам ученых, в субботу ожидается пик этого геошторма и показатели увеличатся до К-индекса 7-8. Есть высокая вероятность плохого самочувствия у многих людей на планете, сбой в работе спутников и связи.

9 февраля - прогнозируется постепенное снижение геомагнитной активности, однако показатели будут держаться на уровне К-индекс 5-6. В этот день также возможно плохое самочувствие и кратковременные перебои в работе связи.

Стоит помнить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может измениться даже в течение нескольких часов. Поэтому стоит проверять обновления и следить за предупреждениями ученых.

Влияние магнитной бури на человека

Существует немало исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В такие дни люди значительно чаще обращаются к врачам с жалобами на слабость, головную боль, проблемы с сердечным ритмом.

Физическое состояние. Люди могут испытывать легкое беспокойство, головную боль или усталость во время активных магнитных бурь, поскольку изменения в магнитном поле влияют на биоритмы.

Психологический аспект. Изменения в атмосферном давлении и электромагнитном поле могут влиять на эмоциональное состояние, поэтому важно поддерживать режим отдыха и минимизировать стресс.

Во время магнитных бурь возможны следующие симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Как защитить организм

Специалисты советуют в такие дни избегать чрезмерной физической и психологической нагрузки, отдыхать, дышать свежим воздухом и придерживаться нормального режима дня.

Также нужно полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки, не злоупотреблять кофе и алкоголем, энергетиками и сигаретами.

Нужно позаботиться о себе: уменьшить стресс, есть легкую пищу, гулять на свежем воздухе и избегать больших нагрузок.

Будьте внимательны за рулем: из-за возможной рассеянности и слабости могут возникнуть неприятные последствия.

Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обратитесь к врачу за помощью.