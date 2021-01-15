На Землю обрушилось излучение мощного взрыва из другой галактики: что известно

Ученые заявили об охватившем нашу Солнечную систему излучении после мощнейшего взрыва галактики NGC 253, и установили источник гигантского гамма-всплеска GRB 200415A, зафиксированного еще 15 апреля 2020 года.

Отмечается, что взрыв GRB 200415A принес с собой выброс энергии, более мощный, чем наше Солнце. Об этом передает The Independent.

По всей видимости, этот всплеск возник из-за редкой мощной нейтронной звезды, известной как магнетар.

"Наше Солнце - вполне обычная звезда. Когда она умрет, она станет больше и станет звездой красного гиганта. После этого она превратится в небольшую "компактную" звезду, называемую белым карликом", - сказал руководитель исследования Соебур Раззак из Университета Йоханнесбурга и добавил, что со звездами, которые намного массивнее Солнца, дело обстоит иначе.

Такие звезды взрываются в сверхновую, а затем оставляют после себя небольшую нейтронную звезду. Они крошечные - их можно разместить в пространстве диаметром чуть более 19 км, - но очень плотные и тяжелые. Эти звезды являются виновниками самых мощных взрывов во Вселенной.

Излучение от гамма-всплесков влияет на телефонный сигнал и нарушает прием мобильных телефонов сегодня, но также представляют собой возможность "заглянуть в самые истоки космоса", являясь своеобразными посланниками Вселенной, когда она была в гораздо более молодом состоянии.

Результаты этого нового исследования опубликованы в журнале Nature, а само исследование началось в апреле прошлого года - утром 15 апреля - когда гигантская вспышка пронеслась мимо Марса. Сеть спутников, включая Международную космическую станцию, зафиксировала этот всплеск.

Ученые обратили внимание, что это была первая такая гигантская вспышка, зафиксированная с момента запуска космического гамма-телескопа Fermi в 2008 году. Это означало, что исследователи смогли собрать огромное количество данных за 140 миллисекунд, что дало им возможность получить гораздо лучшую картину. Как выяснилось, взрыв исходит от магнетара. Во всей нашей Галактике всего 30 таких известных объектов, состоящих из десятков тысяч нейтронных звезд, и они могут быть в тысячу раз более магнитными, чем обычные нейтронные звезды.

Галактика, из которой произошла вспышка, находится за пределами нашего Млечного Пути, но только в галактическом масштабе. Это всего лишь 11,4 миллиона световых лет от нас (примерно на расстоянии 3,5 миллиона парсеков).

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