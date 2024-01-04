На Землю насувається сильна магнітна буря: як уберегтися

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю і в найближчу добу її інтенсивність тільки посилиться. Очікується, що вона досягне високого рівня К-індексу 6.
Коли накриє Землю магнітною бурею і що допоможе зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається із заряджених частинок - протонів та електронів. Викиди відбуваються у різні боки, зокрема й у бік Землі.
Ці заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі та коли вони досягають магнітосфери Землі, вони викликають активність, яку називають магнітними або сонячними бурями.
Всі магнітні бурі вчені класифікують за своєю потужністю від К-індексу 1 до К-індексу 9. Чим вищий рівень К-індексу, тим інтенсивніше буря та її наслідки.
Усі бурі понад К-індексом 5 - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Вони порушують роботу джерел зв'язку: стільникові вежі, GPRS, супутники, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 накриє Землю у другій половині дня 4 січня. А 5 січня ця буря стане сильнішою і посилиться до К-індексу 6.
У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у суботу, 6 січня.
Магнітна буря 4-5 січня (скриншот)
У світі існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття людини. У такі дні люди частіше звертаються за допомогою до медиків, особливо до кардіологів.
Часті скарги:
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є небезпека наражатися на високі рівні радіації, що в рази підвищує ризик виникнення раку.
Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також:
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