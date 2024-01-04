На Землю надвигается сильная магнитная буря: как уберечься

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю и в ближайшие сутки ее интенсивность только усилится. Ожидается, что она достигнет высокого уровня К-индекса 6.
Когда накроет Землю магнитной бурей и что поможет уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, которая состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Эти заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.
Все магнитные бури ученые классифицируют по своей мощности от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем интенсивнее буря и ее последствия.
Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия. Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накроет Землю во второй половине дня 4 января. А 5 января эта буря станет сильнее и усилится до К-индекса 6.
В спокойное состояние магнитосфера вернется только в субботу, 6 января.
Магнитная буря 4-5 января (скриншот)
В мире существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствием человека. В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть опасность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.
Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:
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