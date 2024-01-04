На Землю надвигается сильная магнитная буря: как уберечься

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, которая состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Эти заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.

Все магнитные бури ученые классифицируют по своей мощности от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем интенсивнее буря и ее последствия.

Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия. Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накроет Землю во второй половине дня 4 января. А 5 января эта буря станет сильнее и усилится до К-индекса 6.

В спокойное состояние магнитосфера вернется только в субботу, 6 января.

Магнитная буря 4-5 января (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

В мире существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствием человека. В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Сонливость днем

Бессонница ночью

Спад концентрации

Общая слабость

Повышенная утомляемость

Повышенная тревожность

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть опасность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также: