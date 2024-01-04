На Землю насувається сильна магнітна буря: як уберегтися

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю і в найближчу добу її інтенсивність тільки посилиться. Очікується, що вона досягне високого рівня К-індексу 6.

Коли накриє Землю магнітною бурею і що допоможе зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається із заряджених частинок - протонів та електронів. Викиди відбуваються у різні боки, зокрема й у бік Землі.

Ці заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі та коли вони досягають магнітосфери Землі, вони викликають активність, яку називають магнітними або сонячними бурями.

Всі магнітні бурі вчені класифікують за своєю потужністю від К-індексу 1 до К-індексу 9. Чим вищий рівень К-індексу, тим інтенсивніше буря та її наслідки.

Усі бурі понад К-індексом 5 - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Вони порушують роботу джерел зв'язку: стільникові вежі, GPRS, супутники, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 накриє Землю у другій половині дня 4 січня. А 5 січня ця буря стане сильнішою і посилиться до К-індексу 6.

У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у суботу, 6 січня.

Магнітна буря 4-5 січня (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

У світі існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття людини. У такі дні люди частіше звертаються за допомогою до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман у голові

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Спад концентрації

Загальна слабкість

Підвищена стомлюваність

Підвищена тривожність

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є небезпека наражатися на високі рівні радіації, що в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як уберегти здоров'я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також: