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На Землю надвигается сильная магнитная буря: как уберечься

Четверг 04 января 2024 13:53
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На Землю надвигается сильная магнитная буря: как уберечься Магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю и в ближайшие сутки ее интенсивность только усилится. Ожидается, что она достигнет высокого уровня К-индекса 6.

Когда накроет Землю магнитной бурей и что поможет уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, которая состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Эти заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.

Все магнитные бури ученые классифицируют по своей мощности от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем интенсивнее буря и ее последствия.

Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия. Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накроет Землю во второй половине дня 4 января. А 5 января эта буря станет сильнее и усилится до К-индекса 6.

В спокойное состояние магнитосфера вернется только в субботу, 6 января.

На Землю надвигается сильная магнитная буря: как уберечься

Магнитная буря 4-5 января (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

В мире существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствием человека. В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Спад концентрации
  • Общая слабость
  • Повышенная утомляемость
  • Повышенная тревожность
  • Раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть опасность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:

  • Следить за состоянием здоровья
  • Пить достаточно воды
  • Снизить психоэмоциональные и физические нагрузки
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку
  • Днем совершать прогулки на свежем воздухе
  • Проветривать помещение
  • Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать
  • При необходимости - обращаться за помощью к медикам

Кстати, ранее мы писали о том, какое обезболивающее нельзя принимать после алкоголя.

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