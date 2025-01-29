На Землю насувається потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я

Магнітні бурі в останні дні січня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. Також ці бурі можуть вплинути на роботу джерел зв'язку. Що треба знати про ці бурі та як вберегти здоров'я?

Коли очікується магнітна буря та як можна захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене взаємодією планети з потоками заряджених частинок, які викидаються під час сонячних спалахів. Ці бурі можуть тривати від кількох годин до кількох днів і мають різний вплив на навколишнє середовище та живі організми.

Прогноз магнітних бур

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), в період з 29 по 31 січня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність.

29 січня. Протягом дня прогнозується спокійна геомагнітна обстановка з індексом Kp на рівні 3, яка не має значної загрози. Однак вже під вечір ситуація може суттєво змінитися і почнеться потужний геошторм.

30 січня. Очікується пік магнітної бурі. Індекс Kp може досягти рівня 5-6, що відповідає сильній магнітній бурі (G1). Найбільша активність прогнозується в період з 12:00 до 18:00 за всесвітнім координованим часом (UTC).

31 січня. Геомагнітна активність почне знижуватися до індексу Kp 4, і такі показники все ще може вплинути на чутливих людей.

Що кажуть вчені?

Фахівці з SWPC відзначають, що такі магнітні бурі можуть вплинути на роботу енергетичних систем на високих широтах, призвести до незначних збоїв в супутниковому зв'язку та навігаційних системах. Вони рекомендують операторам критично важливих інфраструктур бути готовими до можливих перешкод.

Як магнітна буря впливає на людину

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати:

Головний біль

Підвищену втому

Дратівливість

Порушення сну

Підвищення артеріального тиску

Особливо чутливими є люди з хворобами серцево-судинної системи

Як захистити своє здоров'я

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, необхідно:

Дотримуватися режиму дня

Регулярний сон та відпочинок максимально допоможе адаптуватися до змін.

Уникати стресу

Практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація або йога. Гуляйте на свіжому повітрі, почитайте книгу.

Підтримувати водний баланс

Пийте достатню кількість води протягом дня. Обмежте споживання кави та енергетиків. Пийте чай з травами.

Обмежити фізичні навантаження

У дні підвищеної активності уникайте інтенсивних тренувань.

Стежити за харчуванням

Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мінерали, особливо магній та калій.