На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда стоит поберечь здоровье
Магнитные бури в последние дни января могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей. Также эти бури могут повлиять на работу источников связи. Что нужно знать об этих бурях и как уберечь здоровье?
Когда ожидается магнитная буря и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием планеты с потоками заряженных частиц, которые выбрасываются во время солнечных вспышек. Эти бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и имеют различное влияние на окружающую среду и живые организмы.
Прогноз магнитных бурь
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в период с 29 по 31 января 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность.
29 января. В течение дня прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка с индексом Kp на уровне 3, которая не представляет значительной угрозы. Однако уже под вечер ситуация может существенно измениться и начнется мощный геошторм.
30 января. Ожидается пик магнитной бури. Индекс Kp может достичь уровня 5-6, что соответствует сильной магнитной буре (G1). Наибольшая активность прогнозируется в период с 12:00 до 18:00 по всемирному координированному времени (UTC).
31 января. Геомагнитная активность начнет снижаться до индекса Kp 4, и такие показатели все еще может повлиять на чувствительных людей.
Что говорят ученые?
Специалисты из SWPC отмечают, что такие магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем на высоких широтах, привести к незначительным сбоям в спутниковой связи и навигационных системах. Они рекомендуют операторам критически важных инфраструктур быть готовыми к возможным помехам.
Как магнитная буря влияет на человека
В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать:
- Головную боль
- Повышенную усталость
- Раздражительность
- Нарушение сна
- Повышение артериального давления
- Особенно чувствительными являются люди с болезнями сердечно-сосудистой системы
Как защитить свое здоровье
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, необходимо:
Соблюдать режим дня
Регулярный сон и отдых максимально поможет адаптироваться к изменениям.
Избегать стресса
Практикуйте релаксационные техники, такие как медитация или йога. Гуляйте на свежем воздухе, почитайте книгу.
Поддерживать водный баланс
Пейте достаточное количество воды в течение дня. Ограничьте потребление кофе и энергетиков. Пейте чай с травами.
Ограничить физические нагрузки
В дни повышенной активности избегайте интенсивных тренировок.
Следить за питанием
Употребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, особенно магний и калий.
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При написании материалов были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.
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