На Землю насувається потужна магнітна буря: штормитиме декілька днів

Що таке магнітна буря

Різноманітні спалахи та вибухи на Сонці, які відбуваються доволі часто, провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі, у тому числі - в сторону Землі.

Коли сонячна енергія досягає магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею. Бурі мають свою класифікацію - від слабкої та помірної до сильної та дуже потужної. Потужність бурі позначають К-індексами.

Від К-індексу 1 до К-індексу 3 - слабкі та помірні магнітні бурі, вони малопомітні для людини

Від К-індексу 3 до К-індексу 5 - помірні бурі, які переважно відчувають метеозалежні люди

Всі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які призводять до погіршення самопочуття у людей. Також вони можуть впливати на роботу супутників, частот, джерел зв'язку і навіть викликати північні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у вівторок 10 вересня, в першій половині дня нашу планету накриє магнітна буря червоного рівня, яка досягне відмітки К-індекс 6.

Також вказується, що ця буря буде не тільки потужною, а й затяжною - висока активність сонячної енергії буде відчуватися й у середу, 11 вересня. Показники бурі очікуються такі самі - до К-індексу 6.

За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі прийде у спокійний стан тільки у четвер, 12 вересня.

Як ця буря може вплинути на людину

Вчені всього світу провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на здоров'я людини й деякі з них такий зв'язок підтверджують. Саме у такі дні люди скаржаться на погіршення самопочуття та частіше звертаються за допомогою до лікарів, зокрема до кардіологів.

Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

Головний біль, мігрень

Запаморочення

Порушення ритму пульсу

Підвищення артеріального тиску

Біль у ділянці серця

Дратівливість

Безсоння

Сонливість вдень

Підвищена тривожність

Зниження концентрації

Швидка втома

Агресія

Депресивні стани

Апатія

Біль у суглобах та м'язах

Нудота

Задишка

Як можна знизити вплив магнітної бурі на організм

У дні магнітних бур багато людей скаржаться на самопочуття і тому лікарі дають, зазвичай, певні загальні рекомендації:

Дотримуватися нормального розпорядку дня

Вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (7-9 годин)

Повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, не пропускати прийоми їжі

Пити достатньо води

Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею

Дихати свіжим повітрям - у парку, на дворі, за містом

Провітрювати приміщення

Займатися спортом, але помірно

По можливості - уникати стресових ситуацій, знизити психоемоційне та фізичне навантаження

Приймати необхідні ліки, а при погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою до лікарів