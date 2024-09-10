На Землю насувається потужна магнітна буря: штормитиме декілька днів

Потужна магнітна буря накриє Землю вже у найближчі години. За прогнозами експертів, ця буря досягне червоного рівня К-індексу 6 і вона затягнеться мінімум на два дні.
Що варто знати про цю магнітну бурю та як можна зменшити її негативний вплив на здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Різноманітні спалахи та вибухи на Сонці, які відбуваються доволі часто, провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі, у тому числі - в сторону Землі.
Коли сонячна енергія досягає магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею. Бурі мають свою класифікацію - від слабкої та помірної до сильної та дуже потужної. Потужність бурі позначають К-індексами.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у вівторок 10 вересня, в першій половині дня нашу планету накриє магнітна буря червоного рівня, яка досягне відмітки К-індекс 6.
Також вказується, що ця буря буде не тільки потужною, а й затяжною - висока активність сонячної енергії буде відчуватися й у середу, 11 вересня. Показники бурі очікуються такі самі - до К-індексу 6.
За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі прийде у спокійний стан тільки у четвер, 12 вересня.
Вчені всього світу провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на здоров'я людини й деякі з них такий зв'язок підтверджують. Саме у такі дні люди скаржаться на погіршення самопочуття та частіше звертаються за допомогою до лікарів, зокрема до кардіологів.
Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.
Найчастіші скарги:
У дні магнітних бур багато людей скаржаться на самопочуття і тому лікарі дають, зазвичай, певні загальні рекомендації:
Дотримуватися нормального розпорядку дня
Вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (7-9 годин)
Повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, не пропускати прийоми їжі
Пити достатньо води
Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
Дихати свіжим повітрям - у парку, на дворі, за містом
Провітрювати приміщення
Займатися спортом, але помірно
По можливості - уникати стресових ситуацій, знизити психоемоційне та фізичне навантаження
Приймати необхідні ліки, а при погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою до лікарів
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