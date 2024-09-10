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На Землю насувається потужна магнітна буря: штормитиме декілька днів

Потужна магнітна буря насувається на Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря накриє Землю вже у найближчі години. За прогнозами експертів, ця буря досягне червоного рівня К-індексу 6 і вона затягнеться мінімум на два дні.

Що варто знати про цю магнітну бурю та як можна зменшити її негативний вплив на здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Різноманітні спалахи та вибухи на Сонці, які відбуваються доволі часто, провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі, у тому числі - в сторону Землі.

Коли сонячна енергія досягає магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею. Бурі мають свою класифікацію - від слабкої та помірної до сильної та дуже потужної. Потужність бурі позначають К-індексами.

  • Від К-індексу 1 до К-індексу 3 - слабкі та помірні магнітні бурі, вони малопомітні для людини
  • Від К-індексу 3 до К-індексу 5 - помірні бурі, які переважно відчувають метеозалежні люди
  • Всі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які призводять до погіршення самопочуття у людей. Також вони можуть впливати на роботу супутників, частот, джерел зв'язку і навіть викликати північні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у вівторок 10 вересня, в першій половині дня нашу планету накриє магнітна буря червоного рівня, яка досягне відмітки К-індекс 6.

Також вказується, що ця буря буде не тільки потужною, а й затяжною - висока активність сонячної енергії буде відчуватися й у середу, 11 вересня. Показники бурі очікуються такі самі - до К-індексу 6.

За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі прийде у спокійний стан тільки у четвер, 12 вересня.

Як ця буря може вплинути на людину

Вчені всього світу провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на здоров'я людини й деякі з них такий зв'язок підтверджують. Саме у такі дні люди скаржаться на погіршення самопочуття та частіше звертаються за допомогою до лікарів, зокрема до кардіологів.

Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль, мігрень
  • Запаморочення
  • Порушення ритму пульсу
  • Підвищення артеріального тиску
  • Біль у ділянці серця
  • Дратівливість
  • Безсоння
  • Сонливість вдень
  • Підвищена тривожність
  • Зниження концентрації
  • Швидка втома
  • Агресія
  • Депресивні стани
  • Апатія
  • Біль у суглобах та м'язах
  • Нудота
  • Задишка

Як можна знизити вплив магнітної бурі на організм

У дні магнітних бур багато людей скаржаться на самопочуття і тому лікарі дають, зазвичай, певні загальні рекомендації:

Дотримуватися нормального розпорядку дня

Вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (7-9 годин)

Повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, не пропускати прийоми їжі

Пити достатньо води

Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею

Дихати свіжим повітрям - у парку, на дворі, за містом

Провітрювати приміщення

Займатися спортом, але помірно

По можливості - уникати стресових ситуацій, знизити психоемоційне та фізичне навантаження

Приймати необхідні ліки, а при погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою до лікарів

 

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