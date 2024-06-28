На Землю насувається потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я
Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці червня через потужні спалахи на Сонці. За даними вчених, вона досягне червоного рівня К-індексу 5 й затягнеться мінімум на два дні.
Що відомо про цю магнітну бурю, коли та як треба поберегти здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні швидко переміщатися у простору.
Також вони переміщаються в сторону Землі, і коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність. Саме її вчені називають сонячними або магнітними бурями.
Магнітні буря мають класифікацію: від К-індекс 1 до К-індексу 9. До К-індекс 5 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже непомітні для людей.
Від К-індекс 5 до К-індекс 9 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати не тільки самопочуття людей на Землі, а й ще викликати збій у роботі техніки% супутники, радіочастоти, GPRS та вишок зв'язку. При бурях К-індекс 8-9 можливі північні сяйва.
Що відомо про найближчу магнітну бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня накриє Землю у п'ятницю, 28 червня. Вона досягне рівня К-індексу 5 та затягнеться на два дні.
На спад геомагнітна активність піде, за попередніми прогнозами експертів, тільки у суботу, 30 червня.
Як впливає магнітна буря на людину
Вчені провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують, що спалахи на Сонці та збурення геомагнітної активності можуть викликати погіршення самопочуття у людей та впливати на настрій.
У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на головні болі, загальну слабкість, погіршення настрою, стрибки тиску і звертаються за допомогою до терапевтів та кардіологів.
Найчастіші скарги:
- Головні болі та мігрені
- Запаморочення
- Слабкість
- Швидка втома
- Сонливість вдень та проблеми зі сном вночі
- Порушення концентрації
- Туман в голові
- Стрибки артеріального тиску
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Погіршення настрою
- Підвищена дратівливість
- Прояви агресії
- Загострення хронічних захворювань
Що допоможе захистити організм
У дні магнітних бур лікарі дають зазвичай загальні рекомендації, які допоможуть зменшити вплив та підтримати організм.
Основні поради:
- Дотримуватися нормального графіку дня
- Висипатися (не менше 7-9 годин на добу)
- Робити зранку зарядку та приймати контрастний душ
- Повноцінно харчуватися з додаванням фруктів, овочів.
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками. Алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Провітрювати регулярно приміщення
- Обов'язково гуляти на свіжому повітрі від 30 хвилин на день
- Знизити фізичні та психоемоційні навантаження
- При потребі - звертатися за консультацією та допомогою до спеціалістів
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