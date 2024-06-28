На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда следует поберечь здоровье

Мощная магнитная буря накроет Землю в конце июня из-за мощных вспышек на Солнце. По данным ученых, она достигнет красного уровня К-индекса 5 и затянется минимум на два дня.

Что известно об этой магнитной буре, когда и как следует поберечь здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в большом количестве солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве.

Также они перемещаются в сторону Земли, и когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность. Именно ее учёные называют солнечными или магнитными бурями.

Магнитные бури имеют классификацию: от К-индекс 1 до К-индекса 9. К К-индекс 5 - это слабые и умеренные магнитные бури, почти незаметные для людей.

От К-индекс 5 до К-индекс 9 - это бури красного уровня, которые могут влиять не только на самочувствие людей на Земле, но и вызвать сбой в работе техники% спутники, радиочастоты, GPRS и вышек связи. При бурях К-индекс 8-9 возможны северные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня накроет Землю в пятницу, 28 июня. Она достигнет уровня К-индекса 5 и затянется на два дня.

На убыль геомагнитная активность уйдет, по предварительным прогнозам экспертов, только в субботу, 30 июня.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые провели немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают, что вспышки на Солнце и возмущение геомагнитной активности могут вызвать ухудшение самочувствия у людей и влиять на настроение.

В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на головные боли, общую слабость, ухудшение настроения, скачки давления и обращаются за помощью к терапевтам и кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли и мигрени

Головокружение

Слабость

Быстрая усталость

Сонливость днем и проблемы со сном ночью

Нарушение концентрации

Туман в голове

Прыжки артериального давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышенная раздражительность

Проявления агрессии

Обострение хронических заболеваний

Что поможет защитить организм

В дни магнитных бурь врачи дают обычно общие рекомендации, которые помогут уменьшить влияние и поддержать организм.

Основные советы: