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На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда следует поберечь здоровье

Пятница 28 июня 2024 08:00
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На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда следует поберечь здоровье Землю накроет мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря накроет Землю в конце июня из-за мощных вспышек на Солнце. По данным ученых, она достигнет красного уровня К-индекса 5 и затянется минимум на два дня.

Что известно об этой магнитной буре, когда и как следует поберечь здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в большом количестве солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве.

Также они перемещаются в сторону Земли, и когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность. Именно ее учёные называют солнечными или магнитными бурями.

Магнитные бури имеют классификацию: от К-индекс 1 до К-индекса 9. К К-индекс 5 - это слабые и умеренные магнитные бури, почти незаметные для людей.

От К-индекс 5 до К-индекс 9 - это бури красного уровня, которые могут влиять не только на самочувствие людей на Земле, но и вызвать сбой в работе техники% спутники, радиочастоты, GPRS и вышек связи. При бурях К-индекс 8-9 возможны северные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня накроет Землю в пятницу, 28 июня. Она достигнет уровня К-индекса 5 и затянется на два дня.

На убыль геомагнитная активность уйдет, по предварительным прогнозам экспертов, только в субботу, 30 июня.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые провели немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают, что вспышки на Солнце и возмущение геомагнитной активности могут вызвать ухудшение самочувствия у людей и влиять на настроение.

В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на головные боли, общую слабость, ухудшение настроения, скачки давления и обращаются за помощью к терапевтам и кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головные боли и мигрени
  • Головокружение
  • Слабость
  • Быстрая усталость
  • Сонливость днем и проблемы со сном ночью
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Что поможет защитить организм

В дни магнитных бурь врачи дают обычно общие рекомендации, которые помогут уменьшить влияние и поддержать организм.

Основные советы:

  • Соблюдать нормальный график дня
  • Высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки)
  • Делать утром зарядку и принимать контрастный душ
  • Полноценно питаться с добавлением фруктов, овощей.
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками. Алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Проветривать регулярно помещение
  • Обязательно гулять на свежем воздухе от 30 минут в день
  • Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
  • При необходимости - обращаться за консультацией и помощью к специалистам

Раньше мы писали о том, почему может появляться головная боль с утра.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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