Землю накроют затяжные магнитные бури в июле: самые опасные даты
В июле 2022 года геомагнитная обстановка ожидается вполне спокойная, и обойдется без значительных мощных ударов, хотя эксперты прогнозируют четыре затяжные бури в течение всего месяца.
Даты магнитных колебаний и трясок, и как помочь организму справиться с негативным влиянием бурь - читайте в материале ниже.
Только в первую неделю второго месяца лета солнечная активность будет минимальная. Далее такая стабильность геомагнитной сферы будет нарушена чередой колебаний.
Когда ждать магнитные бури в июле
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первая геомагнитная тряска начнется с 8 июля, и продлится до 11-го включительно. Далее ожидается активность с 14 июля, и тоже на четыре дня. Потом будет буря посильнее - с 20-го и по 23 июля, а затем еще и двухдневная - в самом конце месяца.
Пиковые дни магнитных бурь
- умеренные геомагнитные колебания 8-11 июля, с пиком активности в воскресенье, 10 июля;
- умеренные бури 14-17 июля, пик придется на пятницу, 15 июля;
- активность еще большей силы 20-23 июля с пиком в четверг, 21 июля;
- умеренная активность 30-31 июля, без ожидаемых скачков.
Что такое магнитная буря
Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, которое возникает в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю. Такая буря может продолжаться несколько часов и даже несколько дней подряд.
Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.
Как магнитная буря может навредить организму
В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди.
Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.
Какие проблемы вызывают магнитные бури:
- Головокружение и сильные головные боли
- Учащенное сердцебиение
- Перепады артериального давления
- Раздражительность и депрессия
- Упадок сил, повышенная утомляемость
- Тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе
- Сонливость, нарушение концентрации, бессонница
- Апатия, агрессия
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях, слабость в мышцах, боль в местах старых переломов
Как уберечься от магнитных бурь
- снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- снизьте в рационе кофе и энергетические напитки - вместо них советуют пить травяной чай или просто воду, причем в достаточном количестве;
- не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, острые и соленые блюда;
- людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, перед этим врачи называли худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека.