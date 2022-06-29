Землю накриють затяжні магнітні бурі в липні: найнебезпечніші дати
У липні 2022 року геомагнітна обстановка очікується досить спокійна, і обійдеться без значних потужних ударів, хоча експерти прогнозують чотири затяжні бурі протягом усього місяця.
Дати магнітних коливань і трясок, та як допомогти організму впоратися з негативним впливом бур - читайте в матеріалі нижче.
Тільки в перший тиждень другого місяця літа сонячна активність буде мінімальна. Далі така стабільність геомагнітної сфери буде порушена низкою коливань.
Коли чекати магнітні бурі в липні
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перша геомагнітна тряска почнеться з 8 липня, і триватиме по 11-те включно. Далі очікується активність від 14 липня, і теж на чотири дні. Потім буде буря сильніша - з 20-го і по 23 липня, а потім ще й дводенна - в самому кінці місяця.
Пікові дні магнітних бур
- помірні геомагнітні коливання 8-11 липня, з піком активності в неділю, 10 липня;
- помірні бурі 14-17 липня, пік припаде на п'ятницю, 15 липня;
- активність ще більшої сили 20-23 липня з піком у четвер, 21 липня;
- помірна активність 30-31 липня, без очікуваних стрибків.
Що таке магнітна буря
Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, яке виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.
Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.
Як магнітна буря може нашкодити організму
У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку.
Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми з серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби і можуть виникнути проблеми з тиском, серцем і сном.
Які проблеми викликають магнітні бурі:
- Запаморочення і сильні головні болі
- Прискорене серцебиття
- Перепади артеріального тиску
- Дратівливість і депресія
- Занепад сил, підвищена стомлюваність
- Нудота, відсутність апетиту, болі в животі
- Сонливість, порушення концентрації, безсоння
- Апатія, агресія
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів
Як уберегтися від магнітних бур
- знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- знизьте в раціоні каву та енергетичні напої - замість них радять пити трав'яний чай або просто воду, причому в достатній кількості;
- не варто вживати міцні алкогольні напої, гострі та солоні страви;
- людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати і тримати під руками необхідні ліки.
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