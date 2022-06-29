Землю накриють затяжні магнітні бурі в липні: найнебезпечніші дати

У липні 2022 року геомагнітна обстановка очікується досить спокійна, і обійдеться без значних потужних ударів, хоча експерти прогнозують чотири затяжні бурі протягом усього місяця.

Дати магнітних коливань і трясок, та як допомогти організму впоратися з негативним впливом бур - читайте в матеріалі нижче.

Тільки в перший тиждень другого місяця літа сонячна активність буде мінімальна. Далі така стабільність геомагнітної сфери буде порушена низкою коливань.

Коли чекати магнітні бурі в липні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перша геомагнітна тряска почнеться з 8 липня, і триватиме по 11-те включно. Далі очікується активність від 14 липня, і теж на чотири дні. Потім буде буря сильніша - з 20-го і по 23 липня, а потім ще й дводенна - в самому кінці місяця.

Пікові дні магнітних бур

помірні геомагнітні коливання 8-11 липня, з піком активності в неділю, 10 липня;

помірні бурі 14-17 липня, пік припаде на п'ятницю, 15 липня;

активність ще більшої сили 20-23 липня з піком у четвер, 21 липня;

помірна активність 30-31 липня, без очікуваних стрибків.

Що таке магнітна буря

Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, яке виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.

Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Як магнітна буря може нашкодити організму

У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку.

Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми з серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби і можуть виникнути проблеми з тиском, серцем і сном.

Які проблеми викликають магнітні бурі:

Запаморочення і сильні головні болі

Прискорене серцебиття

Перепади артеріального тиску

Дратівливість і депресія

Занепад сил, підвищена стомлюваність

Нудота, відсутність апетиту, болі в животі

Сонливість, порушення концентрації, безсоння

Апатія, агресія

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів

Як уберегтися від магнітних бур