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Землю накриють затяжні магнітні бурі в липні: найнебезпечніші дати

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Середа 29 червня 2022 22:41
Землю накриють затяжні магнітні бурі в липні: найнебезпечніші дати Колаж РБК-Україна: календар магнітних бур в липні 2022
Автор: Володимир Костирін

У липні 2022 року геомагнітна обстановка очікується досить спокійна, і обійдеться без значних потужних ударів, хоча експерти прогнозують чотири затяжні бурі протягом усього місяця.

Дати магнітних коливань і трясок, та як допомогти організму впоратися з негативним впливом бур - читайте в матеріалі нижче.

Тільки в перший тиждень другого місяця літа сонячна активність буде мінімальна. Далі така стабільність геомагнітної сфери буде порушена низкою коливань.

Коли чекати магнітні бурі в липні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перша геомагнітна тряска почнеться з 8 липня, і триватиме по 11-те включно. Далі очікується активність від 14 липня, і теж на чотири дні. Потім буде буря сильніша - з 20-го і по 23 липня, а потім ще й дводенна - в самому кінці місяця.

Пікові дні магнітних бур

  • помірні геомагнітні коливання 8-11 липня, з піком активності в неділю, 10 липня;
  • помірні бурі 14-17 липня, пік припаде на п'ятницю, 15 липня;
  • активність ще більшої сили 20-23 липня з піком у четвер, 21 липня;
  • помірна активність 30-31 липня, без очікуваних стрибків.

Що таке магнітна буря

Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, яке виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.

Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Як магнітна буря може нашкодити організму

У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку.

Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми з серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби і можуть виникнути проблеми з тиском, серцем і сном.

Які проблеми викликають магнітні бурі:

  • Запаморочення і сильні головні болі
  • Прискорене серцебиття
  • Перепади артеріального тиску
  • Дратівливість і депресія
  • Занепад сил, підвищена стомлюваність
  • Нудота, відсутність апетиту, болі в животі
  • Сонливість, порушення концентрації, безсоння
  • Апатія, агресія
  • Загострення хронічних захворювань
  • Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів

Як уберегтися від магнітних бур

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • знизьте в раціоні каву та енергетичні напої - замість них радять пити трав'яний чай або просто воду, причому в достатній кількості;
  • не варто вживати міцні алкогольні напої, гострі та солоні страви;
  • людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, перед цим лікарі називали найгірші звички, які руйнують імунітет людини.

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