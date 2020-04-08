Землю накроют волны магнитных бурь: названы даты ударов

Магнитные бури в апреле 2020 будут несколькими волнами накрывать Землю, вызывая у людей проблемы со здоровьем. Исследователи этого явления назвали новые даты метеоударов. Что такое магнитная буря, кому она грозит сильными неприятностями, и как минимизировать ее влияние - в материале Styler.

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи называют возмущение геомагнитного поля Земли. Такие сбои вызывает поступление в окрестности нашей планеты потоков солнечного ветра и взаимодействие их с магнитосферой Земли.

Даты магнитных бурь в апреле

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитосфера будет возбужденной 10 и 11 марта, а 15 марта произойдет магнитная буря, после чего несколько дней будет штормить, еще два сильных удара стоит ждать 26 и 27 марта.

Магнитные бури в апреле (ФИАН)

Для кого опасны магнитные бури, и как уберечься

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых людей, а также тех, кто имеет такие проблемы с сердцем и сосудами, как гипертония. Метеоколебания также могут вызывать приступы паники, апатические и депрессивные настроения у психоэмоционально нестабильных людей.

Медики советуют в периоды магнитных бурь держать необходимые лекарства рядом. Но и у здоровых людей геошторм способен вызвать приступы головной боли, бессонницу, беспричинную усталость и раздражительность.

Специалисты советуют в такие дни избегать стрессов и умерить физическую активность. Лучше отказаться от алкоголя, уменьшить количество выпитого кофе, а также придерживаться принципов здорового питания и правильного питьевого режима.