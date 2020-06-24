Землю накроют волны магнитных бурь: названы даты ударов

Магнитные бури в июле 2020 будут накрывать Землю тремя волнами. И начнет штормить уже с первых дней июля. Специалисты рассказали, как правильно провести опасные дни, чтобы избежать негативного влияния метеошторма.

В июле 2020 первую волну сильных магнитных бурь стоит ждать уже с 1 по 3 число, а в конце месяца ожидаются сильные магнитные колебания 30 и 31 числа.

Проблемы в эти дни могут возникнуть у людей с метеозависимостью, а также у тех, кто испытывает проблемы с давлением, мигренями, другими сердечно-сосудистыми недугами.

"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", - рассказал врач Виктор Сидоренко в эфире одного из телеканалов.

Специалисты советуют в дни магнитных бурь отказаться от алкоголя, жирной, острой пищи, пить поменьше кофе. В рацион добавить побольше фруктов и овощей, соблюдать питьевой режим. А небольшая зарядка или прогулка поможет справиться с недомоганием.

В эти дни стоит высыпаться, избегать стрессов и лишних физических нагрузок. А людям с хроническими болезнями нужно проконсультироваться с семейным врачом и держать под руками необходимые лекарства.

Интересно, что метеозависимость можно приобрести. К этому приводит малоподвижный образ жизни, редкие прогулки на свежем воздухе и пребывание в четырех стенах.

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