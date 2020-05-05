Землю накроют самые сильные магнитные бури в году: как уберечь голову

Магнитные бури в мае будут очень сильными и накроют Землю несколькими волнами. Эксперты рассказали, что этот месяц будет самым трудным в году для метеозависимых людей и не только. Ухудшение самочувствия и приступы внезапной головной боли может испытывать каждый в эти периоды.

Такие бури возникают вследствие реакции магнитной сферы планеты на сильные потоки солнечного ветра.

"Солнечный ветер в отличие от солнечного света летит к нам довольно долго. Он влияет на магнитную оболочку земли и возникает возмущение магнитной оболочки", - объяснил астрофизик Алексей Стеклов в программе "Ранок з Україною".

Эксперт говорит, что тело человека полностью пронизано биологическими токами. Они реагируют на все магнитные изменения сферы планеты Земля. Первым днем, когда на себе можно было почувствовать эти изменения было 4 мая. Магнитная буря продолжается сегодня и ожидается еще и завтра - 6 мая. Далее бурь следует ждать 23 и 29 мая.

"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", - рассказал врач Виктор Сидоренко в эфире канала "Украина".

Метеозависимость, говорят врачи, можно и приобрести. Особенно это актуально во время карантина, ведь именно малоподвижность, редкие прогулки и замкнутое пространство могут привести к этому.

Но это не значит сразу же бежать на улицу, можно следовать ряду простых правил:

проветривать помещение трижды в день минимум,

заменить кофе зеленым чаем,

в эти дни полезен контрастный душ.

А если не помогло, то вместо таблеток съешьте что-нибудь сладенькое - и настроение улучшится, и метеозависимость будет менее ощутимой.

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