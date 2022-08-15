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Землю накроет затяжной магнитной бурей: головы будут болеть у всех

Фото: Магнитная буря накроет Землю в ближйшие дни (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В ближайшие несколько дней Землю накроет затяжной магнитной бурей, которая может продлиться от 2 до 5 дней. Она будет связана с выбросом на Солнце, который произошел на минувших выходных.

Об этом сообщает SpaceWeather.

По данным ученых, магнитная буря накроет Землю уже вечером в среду, 17 августа - из-за выброса на Солнце (СМЕ). Нестабильной будет геомагнитная активность и в четверг, 18 августа. Это связано с потоком солнечного ветра, который движется в сторону Земли на большой скорость.

Люди с повышенной метео чувствительностью могут почувствовать ухудшение самочувствие днем в среду, а облегчение придет не ранее пятницы.

СМЕ в сторону Земли было выброшено во время "извержения темной плазмы", которое произошло на Солнце 14 августа. Компонент СМЕ, согласно наблюдениям, движется в сторону Земли и это может вызвать умеренные магнитные бури.

Не исключено, что магнитные колебания затянутся и магнитная буря уровня G1 задержится до 20 августа.

Как влияет магнитная буря

Научно не доказано, что магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. Однако именно в эти дни люди жалуются на сильные головные боли и ухудшение самочувствия:

  • Быстрая утомляемость
  • Проблемы со сном
  • Скачки давления и учащенное сердцебиение
  • Нарушение концентрации внимания
  • Повышенная эмоциональность, психологические расстройства
  • Обострение хронических заболеваний
  • Проблемы с пищеварением

Что помогает в дни магнитных бурь

Медики придерживаются общих рекомендаций для тех, на кого магнитные бури имеют влияние - это хорошо высыпаться, снизить физическое и эмоциональное напряжение, больше дышать свежим воздухом и употреблять в пищу полезные продукты.

Также стоит отказаться от алкоголя, пить больше свежей воды и не налегать на кофе. Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что названы все даты магнитных бурь на август 2022.

А также мы писали о том, как быстро избавиться от сонливости и начать работать.

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