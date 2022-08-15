RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Землю накриє затяжною магнітною бурею: голови болітимуть у всіх

Фото: магнітна буря накриє Землю в найближчі дні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У найближчі кілька днів Землю накриє затяжною магнітною бурею, яка може тривати від 2 до 5 днів. Вона буде пов'язана з викидом на Сонці, який стався на минулих вихідних.

Про це повідомляє SpaceWeather.

За даними вчених, магнітна буря накриє Землю вже ввечері в середу, 17 серпня - через викид на Сонці (СМЕ). Нестабільною буде геомагнітна активність і в четвер, 18 серпня. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, який рухається в бік Землі на великій швидкість.

Люди з підвищеною метео чутливістю можуть відчути погіршення самопочуття вдень в середу, а полегшення прийде не раніше п'ятниці.

СМЕ в бік Землі було викинуто під час" виверження темної плазми", яке сталося на сонці 14 серпня. Компонент СМЕ, згідно зі спостереженнями, рухається в бік Землі й це може викликати помірні магнітні бурі.

Не виключено, що магнітні коливання затягнуться і магнітна буря рівня G1 затримається до 20 серпня.

Як впливає магнітна буря

Науково не доведено, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини. Однак саме в ці дні люди скаржаться на сильні головні болі та погіршення самопочуття:

  • Швидка стомлюваність
  • Проблеми зі сном
  • Скачки тиску і прискорене серцебиття
  • Порушення концентрації уваги
  • Підвищена емоційність, психологічні розлади
  • Загострення хронічних захворювань
  • Проблеми з травленням

Що допомагає в дні магнітних бур

Медики дотримуються загальних рекомендацій для тих, на кого магнітні бурі мають вплив - це добре висипатися, знизити фізичне та емоційне напруження, більше дихати свіжим повітрям і вживати в їжу корисні продукти.

Також варто відмовитися від алкоголю, пити більше свіжої води та не налягати на каву. Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.

До речі, раніше ми розповідали про те, що названі всі дати магнітних бур на серпень 2022.

А також ми писали про те, як швидко позбутися від сонливості та почати працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровьеголовная боль