Землю накроет затяжная магнитная буря: как уберечь головы и сосуды

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни, и она станет причиной для ухудшения самочувствия многих людей. Буря будет длиться почти трое суток, а вот головы могут начать болеть уже завтра к вечеру, 15 июня.
Как сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, атака на здоровье людей начнется в среду, 16 июня.
Пик магнитной бури придется на четверг, 17 июня. В этот день буря достигнет значений G1, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать не только метеозависимые люди. Также могут быть сбои в работе техники. На спад буря пойдет только в пятницу, 18 июня.
Так как волна будет довольно мощная и затяжная, метеочувствительные люди могут ощутить этот удар уже к вечеру вторника, 15 июня. А последствия сильной бури могут проявляться в субботу, 19 июня.
Магнитная буря в июне 2021
Это возмущение магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. В такие дни могут возникать проблемы со здоровьем, сбои в работе систем связи. В зоне риска оказываются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые.
Нужно соблюдать режим сна и питания, ложиться спать вовремя и высыпаться. Обязательно включить в рацион достаточно здоровой пищи и воды. А от жареного, соленого, острого – лучше отказаться. Также рекомендуется ограничить количество кофе и алкоголя.
Помочь организму может контрастный душ или расслабляющая ванна вечером.
Также рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, но избегать долгого нахождения под прямыми лучами солнца.
Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузки, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал секреты долголетия, которые действительно работают.