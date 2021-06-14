Землю накроет затяжная магнитная буря: как уберечь головы и сосуды

Магнитная буря 16-18 июня

Пик магнитной бури придется на четверг, 17 июня. В этот день буря достигнет значений G1, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать не только метеозависимые люди. Также могут быть сбои в работе техники. На спад буря пойдет только в пятницу, 18 июня.

Так как волна будет довольно мощная и затяжная, метеочувствительные люди могут ощутить этот удар уже к вечеру вторника, 15 июня. А последствия сильной бури могут проявляться в субботу, 19 июня.

Магнитная буря в июне 2021

Что такое магнитная буря

Это возмущение магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. В такие дни могут возникать проблемы со здоровьем, сбои в работе систем связи. В зоне риска оказываются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Головная боль

Скачки артериального давления

Обострение хронических заболеваний

Снижение работоспособности, усталость, невозможность сконцентрироваться

Боли в суставах и мышцах

Нарушение режима сна

Раздражительность, апатия, сонливость

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Нужно соблюдать режим сна и питания, ложиться спать вовремя и высыпаться. Обязательно включить в рацион достаточно здоровой пищи и воды. А от жареного, соленого, острого – лучше отказаться. Также рекомендуется ограничить количество кофе и алкоголя.

Помочь организму может контрастный душ или расслабляющая ванна вечером.

Также рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, но избегать долгого нахождения под прямыми лучами солнца.

Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузки, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.