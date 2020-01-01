Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

Магнитная буря в январе 2020 нагряне на Землю в средине месяца. Метеоудар будет не слишком мощным, но будет тянуться два дня подряд. Что такое магнитная буря, и как уберечься от ее влияния - в материале Styler.

Магнитная, или геомагнитная буря, может продлится от нескольких часов до нескольких суток. Она становится следствием поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

Даты метеоударов в январе

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайшую магнитную бурю стоит ждать уже 14 и 15 января. Метеоудар не будет очень сильным, но специалисты в этот период рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

Магнитные бури в январе 2020 (скрин: ФИАН)

Кто подвержен влиянию магнитных бурь, и как защититься

От метеоударов могут пострадать все без исключения. Это проявляется, как беспричинная головная боль, усталость, раздражительность, апатия. Но особенно подвержены их действию метеочувствительные люди, гипертоники, с сердечно-сосудистыми недугами, психически нестабильные люди.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, медики в период геомагнитных ударов рекомендуют отказаться от алкоголя, вредной жирной пищи, свести к минимуму употребление кофе и других возбуждающих напитков.

Неплохо было бы выспаться и провести этот период за прочтением любимой книги или занятием хобби, избегать стрессовых ситуаций и семейных ссор.