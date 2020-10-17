Землю накроет сверхмощная магнитная буря: штормить будет 10 дней подряд

Магнитная буря невиданной силы в октябре, похоже, напомнит нам, что 2020-й год еще не закончился. Мощнейший геомагнитный шторм принесет многим серьезные неприятности со здоровьем уже в ближайшие дни.

Даты октябрьской магнитной бури, как к ней подготовиться и защититься - читайте в нашем материале.

Когда ждать мощного геомагнитного шторма

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитосфера будет возбужденной уже 20 октября, а 21-го числа начнется магнитная буря. Геомагнитный шторм продолжится 22, 23, 24 октября. А в воскресенье 25-го будет самый мощный удар. После чего еще несколько дней магнитосфера будет неспокойной.

Ученые говорят, что в ближайшем будущем магнитные бури будут все чаще сотрясать нашу планету. По данным астрофизиков, Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти. Пика наше светило достигнет уже в 2025 году.

Мощная магнитная буря октября (скрин: tesis.lebedev)

Для кого магнитная буря опасна

В первую очередь воздействие геомагнитного шторма на себе почувствуют метеочувствительные люди. Кроме того, повлиять магнитная буря может на людей с сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников и гипотоников, пожилых людей, страдающих хроническими болезнями.

Им следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Накануне магнитной бури, во время и после нее многие люди могут почувствовать ухудшение своего состояния.

А октябрьская магнитная буря будет настолько мощной, что способна доставить неприятности даже здоровым людям. Могут возникать беспричинные головные боли, усталость, апатия.

Как защититься от негативного влияния магнитной бури

В опасные дни могут обостряться хронические болезни, возникать головные боли, скакать давление, появляться бессонница. Некоторые люди даже жалуются на ухудшение зрения, нарушение координации движений.

И хотя абсолютно защититься от геомагнитного шторма нельзя, можно облегчить возможные последствия. Врачи дали ряд советов для группы "риска" и для здоровых людей.

Для людей с хроническими болезнями

Гипертоникам и гипотоникам рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства.

Если у вас слабая нервная система и вы склонны к паническим атакам, не забывайте о назначенных вам врачах успокоительных.

При этом медики рекомендуют не начинать искать у себя симптомы, которых у вас нет, ждать, что что-то заболит.

Для здоровых людей

Помните в эти про режим сна, а спать взрослому человеку нужно 7-8 часов.

Старайтесь больше времени быть на свежем воздухе, ходить пешком. Это тренирует не только тело, но и успокаивает нервную систему.

Откажитесь от алкоголя, кофе, других бодрящих напитков, которые дают нагрузку на сосуды.

Пересмотрите ваше меню. В дни магнитной бури следует отказаться от жирного, сладкого, копченого, соленого. Только здоровая пища.

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