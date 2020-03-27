Землю накроет сильная магнитная буря: держите лекарства рядом

Магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в конце марта негативно отразится на здоровье людей

Магнитная буря накроет Землю 27 марта. Метеоколебания продляться в течение трех дней, но на сегодня придется основной удар. Что такое магнитная буря, почему ее считают опасной, кому стоить быть осторожными в эти дни, и как уберечь здоровье - в материале Styler.

Специалисты называют магнитной, или геомагнитной, бурей возмущение магнитного поля Земли. Такое явление провоцируют потоки солнечного ветра, что вторгаются в магнитосферу нашей планеты.

В Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) назвали даты магнитных бурь. Кроме удара, который будет сегодня, к метеоколебаниям стоит готовиться и в апреле. Ближайшая дата - 15 апреля.

Магнитные бури в марте и апреле (скрин: ФИАН)

Влиянию геомагнитных бурь более всего подвергаются метеочувствительные люди, те, кто испытывает сердечно-сосудистые проблемы, имеет хронические болезни, а также психоэмоцинально нестабильные люди. Но и у здоровых молодых людей может внезапно разболеться голова, испортиться настроение.

Медики рекомендуют в опасные дни избегать стрессов, не употреблять алкоголь, минимизировать количество выпитого кофе и держать необходиміе лекарства рядом. Побольше фруктов и овощей, поменьше жирного фастфуда, умеренные физические нагрузки и здоровый сон - вот рецепт, как без последствий пережить период магнитных бурь.

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