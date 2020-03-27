Землю накриє сильна магнітна буря: тримайте ліки поруч

Магнітна буря (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря в кінці березня негативно позначиться на здоров'ї людей

Магнітна буря накриє Землю 27 березня. Метеоколивання подовжаться протягом трьох днів, але на сьогодні припаде основний удар. Що таке магнітна буря, чому її вважають небезпечною, кому варто бути обережними у ці дні, та як вберегти здоров'я - в матеріалі Styler.

Фахівці називають магнітною, або геомагнітної, бурею обурення магнітного поля Землі. Таке явище провокують потоки сонячного вітру, що вторгаються в магнітосферу планети.

У Фізичному інституті імені Лебедєва (ФІАН) назвали дати магнітних бур. Крім удару, який буде сьогодні, до метеоколивань варто готуватися і у квітні. Найближча дата - 15 квітня.

Магнітні бурі у березні і квітні (скрін: ФІАН)

Впливу геомагнітних бур найбільше піддаються метеочутливі люди, ті, хто має серцево-судинні проблеми, хронічні хвороби, а також психоемоційно нестабільні люди. Але і у здорових молодих людей може раптово розболітися голова, зіпсуватися настрій.

Медики рекомендують в небезпечні дні уникати стресів, не вживати алкоголь, мінімізувати кількість випитої кави і тримати необхідні ліки поряд. Побільше фруктів і овочів, поменше жирного фастфуду, помірні фізичні навантаження і здоровий сон - ось рецепт, як без наслідків пережити період магнітних бур.

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