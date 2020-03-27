ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Землю накриє сильна магнітна буря: тримайте ліки поруч

STYLERЖиття    27.03.2020 - 07:08
Землю накриє сильна магнітна буря: тримайте ліки поруч
Магнітна буря (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря в кінці березня негативно позначиться на здоров'ї людей

Магнітна буря накриє Землю 27 березня. Метеоколивання подовжаться протягом трьох днів, але на сьогодні припаде основний удар. Що таке магнітна буря, чому її вважають небезпечною, кому варто бути обережними у ці дні, та як вберегти здоров'я - в матеріалі Styler.

Фахівці називають магнітною, або геомагнітної, бурею обурення магнітного поля Землі. Таке явище провокують потоки сонячного вітру, що вторгаються в магнітосферу планети.

У Фізичному інституті імені Лебедєва (ФІАН) назвали дати магнітних бур. Крім удару, який буде сьогодні, до метеоколивань варто готуватися і у квітні. Найближча дата - 15 квітня.

Землю накриє сильна магнітна буря: тримайте ліки поруч

Магнітні бурі у березні і квітні (скрін: ФІАН)

Впливу геомагнітних бур найбільше піддаються метеочутливі люди, ті, хто має серцево-судинні проблеми, хронічні хвороби, а також психоемоційно нестабільні люди. Але і у здорових молодих людей може раптово розболітися голова, зіпсуватися настрій.

Медики рекомендують в небезпечні дні уникати стресів, не вживати алкоголь, мінімізувати кількість випитої кави і тримати необхідні ліки поряд. Побільше фруктів і овочів, поменше жирного фастфуду, помірні фізичні навантаження і здоровий сон - ось рецепт, як без наслідків пережити період магнітних бур.

Раніше ми писали, які прості речі в домі притягують у нього здоров'я і відлякують хвороби.

Цей ритуал в день весняного рівнодення виконає будь-яке бажання Ці речі суворо заборонено зберігати в гаманці: грошей там не буде
Новини України магнитная буряприметы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся