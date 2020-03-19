ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Землю накроет мощная магнитная буря: головная боль обеспечена

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 07:51
Землю накроет мощная магнитная буря: головная боль обеспечена
Магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря способна нарушить состояние даже здорового человека

Магнитная буря накроет землю уже сегодня, 19 марта, а в конце месяца стоит ждать еще одного метеоудара. Чем и для кого опасны магнитные бури, как защитить себя от их негативного влияния - в материале Styler.

По прогнозам Физического института имени Лебедева (ФИАН), магнитные колебания будут вызывать проблемы со здоровьем в этом месяце 19 и 27 марта.

Землю накроет мощная магнитная буря: головная боль обеспечена

Магнитные бури март - апрель (скрин: ФИАН)

Под магнитной (геомагнитной) бурей ученые подразумевают возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Эти процессы запускают возмущенные потоки солнечного ветра, которые вторгаются в магнитосферу земли. Геомагнитные бури могут вызывать различные природные катаклизмы, сбои в работе техники и негативно влиять на самочувствие людей.

Более всего от магнитных бурь могут пострадать гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми недугами, психоэмоционально нестабильные люди. В это период может "скакать" давление, старые травмы ноют, повышается риск инсультов и инфарктов, возникают депрессивно-тревожные состояния.

При этом даже у здоровых людей могут в дни метеоволнений возникать неприятности - беспричинные головные боли, бессонница, вялость, апатия или наоборот повышенная возбудимость, раздражительность и агрессивность.

Чтобы уберечься от негативного влияния, медики советуют в эти дни высыпаться (не менее семи часов), отказаться от алкоголя, пить поменьше кофе. Следует внимательно следить за соблюдением питьевого режима и придерживаться принципов здорового питания.

Ранее ученым удалось выяснить, что магнитные бури гораздо опаснее, чем считалось ранее.

Самые главные везунчики 2020: этим знакам Зодиака выпадет уникальный шанс К Земле летит астероид размером с четыре футбольных поля: что известно
Новости Украины магнитная буря
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь