Землю накриє потужна магнітна буря: головний біль забезпечений

Магнітна буря (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря здатна порушити стан навіть здорової людини

Магнітна буря накриє землю вже сьогодні, 19 березня, а в кінці місяця варто чекати ще одного метеоудара. Чим і для кого небезпечні магнітні бурі, як захистити себе від їх негативного впливу - в матеріалі Styler.

За прогнозами Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), магнітні коливання будуть викликати проблеми зі здоров'ям у цьому місяці 19 і 27 березня.

Магнітні бурі березень - квітень (скрін: ФІАН)

Під магнітною (геомагнітною) бурею вчені розуміють обурення геомагнітного поля нашої планети. Ці процеси запускають обурені потоки сонячного вітру, які вторгаються в магнітосферу землі. Геомагнітні бурі можуть викликати різні природні катаклізми, збої в роботі техніки і негативно впливати на самопочуття людей.

Найбільше від магнітних бур можуть постраждати гіпертоніки, люди з серцево-судинними недугами, психоемоціонально нестабільні люди. У цей період може "скакати" тиск, старі травми ниють, підвищується ризик інсультів і інфарктів, виникають депресивно-тривожні стани.

При цьому навіть у здорових людей можуть у дні метеохвилювань виникати неприємності - безпричинні головні болі, безсоння, млявість, апатія або, навпаки, підвищена збудливість, дратівливість і агресивність.

Щоб уберегтися від негативного впливу, медики радять у ці дні висипатися (не менше семи годин), відмовитися від алкоголю, пити менше кави. Слід уважно стежити за дотриманням питного режиму і здорового харчування.

Раніше вченим вдалося з'ясувати, що магнітні бурі набагато небезпечніше, ніж вважалося раніше.