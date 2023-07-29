У Землю може врізатись планета Х і знищити все живе. Як вчені оцінюють ризики

Десятиліттями деякі вчені намагаються доказати існування загадкової планети X, яка начебто також входить у Сонячну систему. Навіть є популярна теорія про кінець світу, яка говорить про те, що ця планета вріжеться у Землю і знищить усе живе.

Що відомо про загадкову планету Х

1995 року вперше з'явилася теорія, що загадкова планета Нібіру може прилетіти в Сонячну систему і врізатись у Землю. Вже майже три десятиліття науковці сперечаються, наскільки реальний такий розвиток подій. Деякі вчені запевняють, що такі ризики є, втім інші дослідники заперечують таку можливість.

Свідчення про Нібіру, яку також називають дев’ятою планетою Сонячної системи, можна знайти ще на стародавніх шумерських глиняних табличках. Згідно з легендою, ця планета уже одного разу врізалась у ранню Сонячну систему і створила пояс астероїдів і Землю, перш ніж знову зникнути.

Професор фізики в Університеті Астона Роберт Метьюз ще в 2018 році написав стислий, але промовистий аналіз страхів, пов'язаних із Нібіру.

"Це правда, що за межами Сонячної системи ховаються зірки, відомі як коричневі карлики, які ледве більші за планету Юпітер. Однак ризики катастрофічної зустрічі з ними - невеликі", - заявив науковець.

Що кажуть прихильники теорії кінця світу

Письменниця Ненсі Лідер висунула теорію, що Нібіру вріжеться у Землю. Вона заявила про це після того, як з нею начебто "зв’язалися інопланетяни" в 1995 році.

У неї навіть з'явилися послідовники і вони заявляли, що кінець світу настане у 2003 році. Але коли цього не сталося, прихильники теорії кілька разів переносили його. Останньою датою судного дня мало стати 21 червня 2020 року. Цю дату вирахували начебто із дати кінця світу за календарем майя - 21 грудня 2012 року.

Що думають про це науковці

Директор Центру археоастрономії США доктор Джон Карлсон спростував ці заяви про кінець світу.

"Календар майя не закінчувався 21 грудня 2012 року, і не було пророцтв майя, які б передвіщали кінець світу в цей день", - пояснив науковець.

Астробіолог NASA Девід Моррісон також спростував теорію про Нібуру.

"Якби там було щось на кшталт планети, що прямує до Землі, це вже був би один із найяскравіших об’єктів у небі. Кожен на Землі міг би це побачити. Вам не потрібно питати уряд, просто вийдіть і подивіться на небо. Нібіру там немає", - зазначив астробіолог.

Він додав, що календар майя передбачив, що світ почнеться заново, а не закінчиться, оскільки "загадкове божество на ім'я Болон Йокте' К'у "встановить порядок у просторі та часі" та "відродить космос".