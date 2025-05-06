"Земля перетвориться на палаючу кулю". Пророцтво Стівена Гокінга підтвердили у NASA

Про що попереджав Стівен Гокінг

Незадовго до своєї смерті у 2018 році Стівен Гокінг зробив моторошний прогноз щодо майбутнього нашої планети. Під час саміту в Пекіні видатний фізик застеріг людство, що Земля може перетворитися на "величезну вогняну кулю" і станеться це приблизно до 2600 року.

І цей прогноз ґрунтувався не на містиці, а на наукових аналізах сучасних моделей споживання людиною і деградації навколишнього середовища. Вчений підкреслив, що у розрахунок додали експоненціальне зростання населення та виснаження ресурсів.

"До 2600 року Земля перетвориться на гігантську вогняну кулю. Людство повинно скласти плани щодо покидання планети, інакше нам загрожує зникнення", - сказав Гокінг.

Він додав, що подальше зростання населення створить нестійку щільність і описав майбутнє, де люди стоятимуть "пліч-о-пліч" по всій земній кулі. Хронологія Гокінга показує, що в людства є приблизно 575 років, перш ніж відбудеться катастрофічна планетарна трансформація.

Що з'ясували у NASA

Варто одразу попередити, що NASA прямо не підтримало конкретний графік 2600 року, який встанови Гокінг. Однак космічне агентство визнало обґрунтованість основних екологічних проблем, які озвучив фізик. Вже зараз вчені підтверджують, що людство справді стикається з екзистенційною загрозою, якщо поточні темпи споживання ресурсів збережуться незмінними.

За оцінкою NASA, неконтрольоване виснаження ресурсів може потенційно пришвидшити терміни екологічного колапсу - на відміну від прогнозу Гокінга. У кінці 2024 року вчені зацікавилися дослідженнями фізика і почали їх ретельно вивчати.

"Понад 50 років NASA вивчає нашу планету, надаючи інформацію, яка безпосередньо приносить користь людству, та здійснюючи спостереження, які можна отримати лише з космосу, стосуючись деяких областей, згаданих Гокінгом", - сказали в агенції.

Терміновість розв'язання проблеми зміни клімату стає очевидною, коли ми починаємо бачити шокуючі наслідки. І ці факти тільки підтверджують екологічні проблеми, які озвучив Стівен Гокінг і зараз вивчають у NASA.

Що Стівен Гокінг пропонував людству

Визнаючи потенційну непридатність Землі для життя, Гокінг рішуче виступав за створення міжпланетних колоній. Він вважав, що довгострокове виживання людства залежить від того, чи стане воно багатопланетним видом.

Гокінг не тільки попереджав, а й пропонував вихід - колонізацію інших планет. У 2016 році він підтримав проєкт Breakthrough Starshot, який має запустити мінізонди до сусідніх зірок зі швидкістю до 15 000 км/сек. Мета - знайти нові придатні для життя планети.

NASA, своєю чергою, зосереджується на дослідженнях Марса та інших небесних тіл. Пошуки альтернативної домівки для людства виходять за межі віддалених зоряних систем.

Чи дослухається людство?

Питання не в тому, чи справдиться прогноз Гокінга. Питання в тому, чи встигнемо ми щось зробити до цього. І хоча в нас, згідно з його оцінками, є ще майже 600 років, спостереження NASA змушують задуматися: часу може бути менше.