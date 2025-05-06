"Земля превратится в горящий шар". Пророчество Стивена Хокинга подтвердили в NASA

О чем предупреждал Стивен Хокинг

Незадолго до своей смерти в 2018 году Стивен Хокинг сделал жуткий прогноз относительно будущего нашей планеты. Во время саммита в Пекине выдающийся физик предостерег человечество, что Земля может превратиться в "огромный огненный шар" и произойдет это примерно к 2600 году.

И этот прогноз основывался не на мистике, а на научных анализах современных моделей потребления человеком и деградации окружающей среды. Ученый подчеркнул, что в расчет добавили экспоненциальный рост населения и истощение ресурсов.

"К 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар. Человечество должно составить планы по покиданию планеты, иначе нам грозит исчезновение", - сказал Хокинг.

Он добавил, что дальнейший рост населения создаст неустойчивую плотность и описал будущее, где люди будут стоять "бок о бок" по всему земному шару. Хронология Хокинга показывает, что у человечества есть примерно 575 лет, прежде чем произойдет катастрофическая планетарная трансформация.

Что выяснили в NASA

Стоит сразу предупредить, что NASA прямо не поддержало конкретный график 2600 года, который установил Хокинг. Однако космическое агентство признало обоснованность основных экологических проблем, которые озвучил физик. Уже сейчас ученые подтверждают, что человечество действительно сталкивается с экзистенциальной угрозой, если текущие темпы потребления ресурсов сохранятся неизменными.

По оценке NASA, неконтролируемое истощение ресурсов может потенциально ускорить сроки экологического коллапса - в отличие от прогноза Хокинга. В конце 2024 года ученые заинтересовались исследованиями физика и начали их тщательно изучать.

"Более 50 лет NASA изучает нашу планету, предоставляя информацию, которая непосредственно приносит пользу человечеству, и осуществляя наблюдения, которые можно получить только из космоса, касаясь некоторых областей, упомянутых Хокингом", - сказали в агентстве.

Срочность решения проблемы изменения климата становится очевидной, когда мы начинаем видеть шокирующие последствия. И эти факты только подтверждают экологические проблемы, которые озвучил Стивен Хокинг и сейчас изучают в NASA.

Что Стивен Хокинг предлагал человечеству

Признавая потенциальную непригодность Земли для жизни, Хокинг решительно выступал за создание межпланетных колоний. Он считал, что долгосрочное выживание человечества зависит от того, станет ли оно многопланетным видом.

Хокинг не только предупреждал, но и предлагал выход - колонизацию других планет. В 2016 году он поддержал проект Breakthrough Starshot, который должен запустить мини-зонды к соседним звездам со скоростью до 15 000 км/сек. Цель - найти новые пригодные для жизни планеты.

NASA, в свою очередь, сосредотачивается на исследованиях Марса и других небесных тел. Поиски альтернативного дома для человечества выходят за пределы отдаленных звездных систем.

Прислушается ли человечество?

Вопрос не в том, оправдается ли прогноз Хокинга. Вопрос в том, успеем ли мы что-то сделать до этого. И хотя у нас, согласно его оценкам, есть еще почти 600 лет, наблюдения NASA заставляют задуматься: времени может быть меньше.