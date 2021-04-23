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Земля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимки

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 18:33
Земля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимки Астронавт NASA показал снимки Земли с борта МКС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Астронавт NASA Майкл Хопкинс поделился снимками Земли, которые были сделаны на борту Международной космической станции.

Потрясающие фотографии Майкл Хопкинс разместил на своей странице в Twitter.

Американский астронавт Майкл Хопкинс весьма известен в родной стране. Он инженер, летчик-испытатель ВВС США. В NASA его приняли в июне 2009 года.

Ему пришлось пройти двухлетний курс базовой подготовки в Космическом центре имени Линдона Джонса, а в 2011 году он получил квалификацию астронавта.

В списке астронавтов США он на 336 месте, а в cписке космонавтов всего мира – на 536 месте. За свою карьеру он совершил несколько выходов в открытый космос и пробыл там в общей сложности более 12 часов.

"Я уверен, что у меня лучший вид в галактике! Из всех планет во Вселенной – Земля, безусловной, моя любимая", - так астронавт NASA подписал свои снимки.

Он добавил, что на Землю вернется уже через неделю.

Земля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимкиЗемля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимкиЗемля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимкиЗемля с борта МКС: астронавт NASA показал невероятные снимки

Астронавт NASA показал впечатляющие снимки Земли

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вертолет NASA совершил свой первый полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.

А также мы рассказывали о том, что марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты. Испытатели сообщили, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа.

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